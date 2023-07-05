«Реал» и «Фенербахче» согласовали трансфер Гюлера за 20+10 млн евро, сообщает A Spor. По данным источника, юноша отправится в столицу Испании уже в четверг, 6 июля.

Как известно, на перспективного полузащитника серьезно претендовала «Барселона». По информации ESPN, «Мадрид» ускорил трансфер игрока после того, как Арда привлек внимание других клубов.

Трансфер Гюлера в «Мадрид» испортил планы «Фенербахче», утверждает Mundo Deportivo. По данным источника, турецкий клуб предпочел бы продать юношу «Барсе», а не «Реалу».

Все дело в том, что «блауграна» планировала оставить игрока на сезон в аренде у «Фенербахче», пишет Mundo Deportivo. А «королевский клуб», как сообщает издание, хочет видеть Арду в команде уже сейчас. ESPN со ссылкой на источники, близкие к игроку, пишет, что «сливочные» не исключают перехода хавбека в другой клуб на правах аренды.

Таким образом, трансфер юноши в «Реал» вынуждает «Фенербахче» в срочном порядке искать ему замену. Это совершенно не вписывалось в планы клуба из Стамбула.

Более того, Али Коча, президента «Фенербахче», с «Барселоной» связывали бизнес-отношения. Турок руководил компанией Beko, которая до 2022 года была спонсором «Барсы». Коч зол на Гюлера за то, что юноша в конечном итоге выбрал «Мадрид», а не «блауграну», пишет Mundo Deportivo. Источник добавляет, что финальное решение о переходе принимал сам футболист, поэтому «Фенербахче» пришлось согласиться продать его «сливочным».

Mundo Deportivo пишет, что Коч обещал раскрыть подробности трансфера Гюлера, когда сделка будет оформлена окончательно.

Что ж, дождемся официального объявления о переходе юноши в «Реал».