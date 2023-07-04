Гаспачо
Блог

«Кормите человека 30 лет, он забудет вас через 3 дня»: мать Дани Алвеса мощной цитатой раскритиковала бывшую супругу игрока

Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Дани Алвес Дани Алвес
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы. Футболист с января находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны.

Пока сам экс-игрок «блауграны» раздает интервью из тюрьмы, его бывшая жена, Джоана Санс, предпочла отстраниться от ситуации и не комментировать произошедшее:

«Я пас. Позвольте Дани говорить или отрицать все, что он хочет. Не хочу знать ничего, что имеет отношение к нему».

Такая позиция девушки, видимо, не устроила Люсию Алвес – маму защитника. В соцсетях женщины появилась загадочная публикация с мощной цитатой. Так красочно не высказался бы даже Златан Ибрагимович.

«Если вы будете кормить собаку 3 дня, она будет помнить вас 30 лет. Если вы будете кормить человека 30 лет, он забудет вас через три дня», – написала Люсия Алвес.

Возможно, мама Дани своей публикацией хотела намекнуть на кого-то другого, но вариант с реакцией на высказывание Джоаны кажется наиболее логичным.

Diario Sport со ссылкой на El Periódico сообщает, что вердикт по делу Алвеса будет оглашен в октябре или ноябре.

Пока создается впечатление, что именно бывшая супруга Дани выбрала самую разумную тактику: отказавшись от лишних комментариев, ждать решения суда.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i.v.a.n.t
Ответ прощай Роналду
Верно говоришь, его жена оказалась г####нша
Если конечно не учитывать, что он другую изнасиловал
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Укустов
Эм, ну тут как бы жену можно понять - она так-то Алвеса даже защищала по началу, пока не стало ясно, что он ей изменил в туалете
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стальной Вилли
Ответ Илья Укустов
Эм, ну тут как бы жену можно понять - она так-то Алвеса даже защищала по началу, пока не стало ясно, что он ей изменил в туалете
Ага, это в лучшем случае. Но судя по тому что он сидит случай был хуже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Да отстаньте вы со своим Дани Алвесом, иди на программу «Мужское / Женское» и там разбирайтесь
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
мать, конечно, своего ребенка защищает, но какая же она тупая...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Похоже она намекает, что Дани стоило изнасиловать собаку. Осуждаю заранее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий