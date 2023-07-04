10 комментариев

Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы. Футболист с января находится в заключении по подозрению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны.

Пока сам экс-игрок «блауграны» раздает интервью из тюрьмы, его бывшая жена, Джоана Санс, предпочла отстраниться от ситуации и не комментировать произошедшее:

«Я пас. Позвольте Дани говорить или отрицать все, что он хочет. Не хочу знать ничего, что имеет отношение к нему».

Такая позиция девушки, видимо, не устроила Люсию Алвес – маму защитника. В соцсетях женщины появилась загадочная публикация с мощной цитатой. Так красочно не высказался бы даже Златан Ибрагимович.

«Если вы будете кормить собаку 3 дня, она будет помнить вас 30 лет. Если вы будете кормить человека 30 лет, он забудет вас через три дня», – написала Люсия Алвес.

Возможно, мама Дани своей публикацией хотела намекнуть на кого-то другого, но вариант с реакцией на высказывание Джоаны кажется наиболее логичным.

Diario Sport со ссылкой на El Periódico сообщает, что вердикт по делу Алвеса будет оглашен в октябре или ноябре.

Пока создается впечатление, что именно бывшая супруга Дани выбрала самую разумную тактику: отказавшись от лишних комментариев, ждать решения суда.