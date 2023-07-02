7 комментариев

Откровения Микаэля Сиани.

Экс-игрок «Бордо», «Лацио» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани в 2020 году в интервью RMC Sport рассказал о том, что отношения между форвардами Эдинсоном Кавани и Златаном Ибрагимовичем были далеки от идеальных.

«Он (Ибрагимович) сказал мне, что с Лораном Бланом в «ПСЖ» все было хорошо. Единственным человеком, с которым Ибра не ладил, был Кавани. Он рассказал мне, что за всю свою игровую карьеру он ненавидел только трех или четырех человек... Одним из них был Кавани. Если ты близок с уругвайцем, то Ибре это не нравится. Ты либо с Иброй, либо против него».

Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани перешли в «ПСЖ» с разницей в год, причем оба из Серии А. Тогда новые катарские владельцы французского клуба стремились показать силу в европейском футболе. Вместе швед и уругваец провели на поле 107 матчей, выиграли три подряд титула Лиги 1 и ряд других трофеев.

И Кавани, и Ибрагимович забили за «ПСЖ» более 100 голов и в итоге продолжили карьеру в одном и том же клубе («Юнайтед»), правда, с разницей в четыре года.

Уругваец побил рекорд Ибрагимовича по количеству забитых мячей, забив 200 голов в 301 матче. После ухода шведа у Кавани были небольшие разногласия с Неймаром, которые касались пенальти.

В конце сезона-2022/23 Ибрагимович объявил об уходе из профессионального футбола: «Ибрагимович уйдет из футбола. В первый раз, когда я пришел в «Милан», вы подарили мне счастье. Во второй раз, вы подарили мне любовь. Фанаты, хочу поблагодарить вас от всего сердца. Вы приняли меня с распростертыми объятиями, помогли меня почувствовать себя как дома. Я останусь болельщиком «Милана» до конца. Пришло время прощаться с футболом, но не с вами».