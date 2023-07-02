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Ибрагимович не переносил всего четверых игроков. Одним из них был Эдинсон Кавани

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Откровения Микаэля Сиани.

Экс-игрок «Бордо», «Лацио» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани в 2020 году в интервью RMC Sport рассказал о том, что отношения между форвардами Эдинсоном Кавани и Златаном Ибрагимовичем были далеки от идеальных.

«Он (Ибрагимович) сказал мне, что с Лораном Бланом в «ПСЖ» все было хорошо. Единственным человеком, с которым Ибра не ладил, был Кавани. Он рассказал мне, что за всю свою игровую карьеру он ненавидел только трех или четырех человек... Одним из них был Кавани. Если ты близок с уругвайцем, то Ибре это не нравится. Ты либо с Иброй, либо против него».

Златан Ибрагимович и Эдинсон Кавани перешли в «ПСЖ» с разницей в год, причем оба из Серии А. Тогда новые катарские владельцы французского клуба стремились показать силу в европейском футболе. Вместе швед и уругваец провели на поле 107 матчей, выиграли три подряд титула Лиги 1 и ряд других трофеев.

И Кавани, и Ибрагимович забили за «ПСЖ» более 100 голов и в итоге продолжили карьеру в одном и том же клубе («Юнайтед»), правда, с разницей в четыре года.

Уругваец побил рекорд Ибрагимовича по количеству забитых мячей, забив 200 голов в 301 матче. После ухода шведа у Кавани были небольшие разногласия с Неймаром, которые касались пенальти.

В конце сезона-2022/23 Ибрагимович объявил об уходе из профессионального футбола: «Ибрагимович уйдет из футбола. В первый раз, когда я пришел в «Милан», вы подарили мне счастье. Во второй раз, вы подарили мне любовь. Фанаты, хочу поблагодарить вас от всего сердца. Вы приняли меня с распростертыми объятиями, помогли меня почувствовать себя как дома. Я останусь болельщиком «Милана» до конца. Пришло время прощаться с футболом, но не с вами».

7 комментариев

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Igor Ivanov
Одним из них был Кавани. А кто остальные?
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Кулёс
Так, а кто все 3-4?
Если только футболисты, то вообще вопрос) А если не только, то наверняка в списке Пеп)
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Гуркюфф
Ещё один по моему был Джонатан Зебина
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Dmitry Shaolin
Кавани поталантливее, этим и бесил его.
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Пацанчик реальный
Ответ Igor Ivanov
Одним из них был Кавани. А кто остальные?
Думаю один из них Гвардиола!
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Владимир Андреевич
Ответ Пацанчик реальный
Думаю один из них Гвардиола!
Написано 4ых игроков
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Пацанчик реальный
Ответ Владимир Андреевич
Написано 4ых игроков
Он рассказал мне, что за всю свою игровую карьеру он ненавидел только трех или четырех человек... Одним из них был Кавани. про четверых игроков написано в заголовке,в самом тексте по другому!
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