10 комментариев

Современные технологии в действии.

Искусственный интеллект (ИИ) становится одной из главных тем во всем мире, а в скором времени он окажет огромное влияние на спорт.

На прошлой неделе в Твиттере был опубликован тред с фотографиями того, как, по мнению искусственного интеллекта, выглядел бы типичный футболист из разных стран.

Для получения изображений была выбрана нейросеть Midjourney, которая представляет собой генеративный ИИ.

Типичный футболист был создан для 18 стран: Бразилия, Германия, Испания, Франция, Нигерия, Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс, Нидерланды, Южная Корея, Марокко, Дания, Швеция, Сенегал, Италия, Бельгия и Аргентина.

Вот что получилось:

Бразилия

Германия

Испания

Франция

Нигерия

Англия

Шотландия

Ирландия

Уэльс

Нидерланды

Южная Корея

Марокко

Дания

Швеция

Сенегал

Италия

Бельгия

Аргентина

Ранее «Ливерпуль» уже сотрудничал с компанией DeepMind, которая принадлежит Google. В ходе эксперимента клуб предоставил данные о каждом матче АПЛ, сыгранном в период с 2017 по 2019 год. Целью было понять, сможет ли ИИ принимать решения за тренеров и даже создать автоматизированного видеоассистента тренера.

В марте стало известно о том, что искусственный интеллект теперь используется для скаутинга игроков для профессиональных клубов.

Платформа получила название AiSCOUT. Она полностью автоматизирована для анализа и развития талантов, использует ИИ для анализа спортсменов по всему мира. Причем выглядит все это как приложение для смартфона. Оно может давать игрокам конкретные упражнения, основанные на том, что ищут футбольные команды. Затем приложение будет анализировать их успехи в каждом из упражнений, чтобы скауты смогли принять решение. Считается, что таким образом уже было подписано 45 игроков.

Джош Оливер пользовался этим приложением, получил высокий балл от AiSCOUT, что позволило ему сыграть против «Бернли».

«Играя против такой команды, как «Бернли», ты попадаешь в среду профессионального клуба, − заявил он в интервью ITV News. − Теперь профессиональные скауты могут заметить тебя, не приезжая к тебе».