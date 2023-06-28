10 комментариев

Гаспачо
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Нейросеть нарисовала типичного представителя национальных сборных. Некоторые персонажи очень похожи на реальных

Клубы Клубы
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
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Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Швеции по футболу Сборная Швеции по футболу
Футбол Футбол

Современные технологии в действии.

Искусственный интеллект (ИИ) становится одной из главных тем во всем мире, а в скором времени он окажет огромное влияние на спорт.

На прошлой неделе в Твиттере был опубликован тред с фотографиями того, как, по мнению искусственного интеллекта, выглядел бы типичный футболист из разных стран.

Для получения изображений была выбрана нейросеть Midjourney, которая представляет собой генеративный ИИ.

Типичный футболист был создан для 18 стран: Бразилия, Германия, Испания, Франция, Нигерия, Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс, Нидерланды, Южная Корея, Марокко, Дания, Швеция, Сенегал, Италия, Бельгия и Аргентина.

Вот что получилось:

Бразилия

Германия

Испания

Франция

Нигерия

Англия

Шотландия

Ирландия

Уэльс

Нидерланды

Южная Корея

Марокко

Дания

Швеция

Сенегал

Италия

Бельгия

Аргентина

Ранее «Ливерпуль» уже сотрудничал с компанией DeepMind, которая принадлежит Google. В ходе эксперимента клуб предоставил данные о каждом матче АПЛ, сыгранном в период с 2017 по 2019 год. Целью было понять, сможет ли ИИ принимать решения за тренеров и даже создать автоматизированного видеоассистента тренера.

В марте стало известно о том, что искусственный интеллект теперь используется для скаутинга игроков для профессиональных клубов.

Платформа получила название AiSCOUT. Она полностью автоматизирована для анализа и развития талантов, использует ИИ для анализа спортсменов по всему мира. Причем выглядит все это как приложение для смартфона. Оно может давать игрокам конкретные упражнения, основанные на том, что ищут футбольные команды. Затем приложение будет анализировать их успехи в каждом из упражнений, чтобы скауты смогли принять решение. Считается, что таким образом уже было подписано 45 игроков.

Джош Оливер пользовался этим приложением, получил высокий балл от AiSCOUT, что позволило ему сыграть против «Бернли».

«Играя против такой команды, как «Бернли», ты попадаешь в среду профессионального клуба, − заявил он в интервью ITV News. − Теперь профессиональные скауты могут заметить тебя, не приезжая к тебе».

10 комментариев

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scuderiafan
У Франции как и у Нигерии должно по идее быть 😄
+14
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eropkinsfamily
Что в Шотландии забыл грустный Руни?
+3
0
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Перстень Уэстбрука
Ответ scuderiafan
У Франции как и у Нигерии должно по идее быть 😄
даа,здесь налицо промах
+2
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kun.daniel
Я бы сказал, что скорее стереотипичный, чем типичные.
+1
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Sgt. Elias Grodin
Типичный французский футболист - белый??? Не дай бог это увидит Тюрам. :)))
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Howard Wolowitz
Валлиец на Гари Невилла похож
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Василий Николаев
Итальянец похож на Тотти
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Марина Степанова
В Англии Погребняк?
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OrenSky
Бельгия больше походит на Испанию, не..
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Никита Кожемяка
у Кореи самый неожиданный получился!
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