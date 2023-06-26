7 комментариев

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Машины для забивания голов💪: топ-7 бомбардиров за клуб и сборную в сезоне 2022/23

Ливерпуль Ливерпуль
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Мохамед Салах Мохамед Салах
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Бомбардиры –это жизненно важные активы как для клубов, так и для сборных в течение сезона.

Давайте взглянем на семь лучших игроков, забивших больше всего голов за клуб и сборную в сезоне 2022/23.

Маркус Рэшфорд (Англия, «МЮ») – 34 гола

Маркус Рэшфорд провел лучший сезон в своей карьере. Англичанин был в отличной форме и в клубе, и в сборной.

Маркус забил 34 гола за клуб и сборную в сезоне 2022/23: у футболиста 30 голов за «Манчестер Юнайтед» и 4 мяча за сборную Англии, три из которых были забиты на чемпионате мира в Катаре.

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») - 34 гола

Мохамед Салах постоянно демонстрировал свой талант бомбардира в сезоне 2022/23. Скорость, дриблинг и мастерство завершения атак сделали его настоящим кошмаром для защитников.

Салах — один из самых результативных бомбардиров Премьер-лиги за последние несколько лет. Несмотря на то, что на этот раз «Ливерпуль» провел неудачный сезон, Мохамед был на высоте.

Египтянин забил в общей сложности 34 гола в сезоне 2022/23 за клуб и сборную, 30 из них были забиты за «Ливерпуль».

Роберт Левандовски (Польша, «Барселона») – 36 голов

Роберт Левандовски — один из лучших нападающих современности. Он присоединился к «Барселоне» летом 2022 года в поисках нового вызова и добился успеха на «Камп Ноу».

Голы польского нападающего сыграли решающую роль в победе каталонцев в Ла Лиге. Левандовски забил 33 гола во всех соревнованиях за «Барселону» и добавил еще три гола за Польшу на международной арене.

Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 38 голов

Если вы думали, что у Лионеля Месси в сезоне 2022/23 не так много голов, как обычно, то подумайте еще раз. Месси забивал и за клуб, и за страну.

В этом сезоне Лео забил 21 гол во всех турнирах за «Пари Сен-Жермен». Он играл как одержимый каждый раз, когда надевал футболку Аргентины, о чем свидетельствуют 17 голов за сборную и победа на чемпионате мира.

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм») – 40 голов

Несмотря на сложности «Тоттенхэма», Харри Кейну все же удалось провести отличную кампанию. Капитан сборной Англии как никогда эффективен перед воротами соперников - он забил в общей сложности 40 голов за клуб и сборную в сезоне 2022/23.

У Кейна 32 гола во всех турнирах за клуб и 8 мячей за национальную команду. Жаль, что результативность Харри пока не принесла ему трофеев.

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 54 гола

Килиан Мбаппе почти привел Францию ко второму триумфу на чемпионате мира в 2022 году. Он сделал хет-трик за сборную в финале турнира против Аргентины, но в итоге оказался в проигрыше.

В этом сезоне Мбаппе также работал на полную катушку и за «Пари Сен-Жермен». Он забил в общей сложности 41 гол за клуб во всех турнирах.

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») – 56 голов

Справедливо сказать, что переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» летом 2022 года принес свои плоды. Норвежец был просто неудержим в атаке «Сити». Он забил 52 гола во всех соревнованиях, а также забрал Золотую бутсу.

22-летний футболист стал автором четырех голов за Норвегию на международной арене, доведя свой счет до 56 мячей за клуб и сборную в сезоне 2022/23.

7 комментариев

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Hella black
Ответ alberto-m
Опять этот Месси 👹👹👹 тут все уверены, что он ходит пешком, ни фига не делает!! А он, скотина ,входит в Десятку лучших бомбардиров!!! что с ним не так???? Почему он так сильно, каждый раз, за последние 18 лет, разочаровывает своих хейтеров😭😭😭 P.S. как всегда лучший игрок мира, что с него взять
Этот парень вновь,очень изящно провёл по губам всем своим недоброжелателям из числа Криштибоев !
Хейтеры люблю вас 😆😆
+4
0
+4
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alberto-m
Опять этот Месси 👹👹👹
тут все уверены, что он ходит пешком, ни фига не делает!!
А он, скотина ,входит в Десятку лучших бомбардиров!!! что с ним не так????
Почему он так сильно, каждый раз, за последние 18 лет, разочаровывает своих хейтеров😭😭😭
P.S. как всегда лучший игрок мира, что с него взять
+4
-1
+3
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predMBAPPE
Ответ alberto-m
Опять этот Месси 👹👹👹 тут все уверены, что он ходит пешком, ни фига не делает!! А он, скотина ,входит в Десятку лучших бомбардиров!!! что с ним не так???? Почему он так сильно, каждый раз, за последние 18 лет, разочаровывает своих хейтеров😭😭😭 P.S. как всегда лучший игрок мира, что с него взять
Топ 3)))
+2
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+2
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di Malkovich
Кейна аж жалко. Вот уж карма.
+1
0
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Hella black
Одни машины 🔥 В 🔝 топе
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Артем Гладских
Холланд конечно машина
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Игорь Климов
Лео Месси и в этом списке один из лучших!
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