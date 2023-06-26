7 комментариев

Бомбардиры –это жизненно важные активы как для клубов, так и для сборных в течение сезона.

Давайте взглянем на семь лучших игроков, забивших больше всего голов за клуб и сборную в сезоне 2022/23.

Маркус Рэшфорд (Англия, «МЮ») – 34 гола

Маркус Рэшфорд провел лучший сезон в своей карьере. Англичанин был в отличной форме и в клубе, и в сборной.

Маркус забил 34 гола за клуб и сборную в сезоне 2022/23: у футболиста 30 голов за «Манчестер Юнайтед» и 4 мяча за сборную Англии, три из которых были забиты на чемпионате мира в Катаре.

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») - 34 гола

Мохамед Салах постоянно демонстрировал свой талант бомбардира в сезоне 2022/23. Скорость, дриблинг и мастерство завершения атак сделали его настоящим кошмаром для защитников.

Салах — один из самых результативных бомбардиров Премьер-лиги за последние несколько лет. Несмотря на то, что на этот раз «Ливерпуль» провел неудачный сезон, Мохамед был на высоте.

Египтянин забил в общей сложности 34 гола в сезоне 2022/23 за клуб и сборную, 30 из них были забиты за «Ливерпуль».

Роберт Левандовски (Польша, «Барселона») – 36 голов

Роберт Левандовски — один из лучших нападающих современности. Он присоединился к «Барселоне» летом 2022 года в поисках нового вызова и добился успеха на «Камп Ноу».

Голы польского нападающего сыграли решающую роль в победе каталонцев в Ла Лиге. Левандовски забил 33 гола во всех соревнованиях за «Барселону» и добавил еще три гола за Польшу на международной арене.

Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ») – 38 голов

Если вы думали, что у Лионеля Месси в сезоне 2022/23 не так много голов, как обычно, то подумайте еще раз. Месси забивал и за клуб, и за страну.

В этом сезоне Лео забил 21 гол во всех турнирах за «Пари Сен-Жермен». Он играл как одержимый каждый раз, когда надевал футболку Аргентины, о чем свидетельствуют 17 голов за сборную и победа на чемпионате мира.

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм») – 40 голов

Несмотря на сложности «Тоттенхэма», Харри Кейну все же удалось провести отличную кампанию. Капитан сборной Англии как никогда эффективен перед воротами соперников - он забил в общей сложности 40 голов за клуб и сборную в сезоне 2022/23.

У Кейна 32 гола во всех турнирах за клуб и 8 мячей за национальную команду. Жаль, что результативность Харри пока не принесла ему трофеев.

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») – 54 гола

Килиан Мбаппе почти привел Францию ко второму триумфу на чемпионате мира в 2022 году. Он сделал хет-трик за сборную в финале турнира против Аргентины, но в итоге оказался в проигрыше.

В этом сезоне Мбаппе также работал на полную катушку и за «Пари Сен-Жермен». Он забил в общей сложности 41 гол за клуб во всех турнирах.

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») – 56 голов

Справедливо сказать, что переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» летом 2022 года принес свои плоды. Норвежец был просто неудержим в атаке «Сити». Он забил 52 гола во всех соревнованиях, а также забрал Золотую бутсу.

22-летний футболист стал автором четырех голов за Норвегию на международной арене, доведя свой счет до 56 мячей за клуб и сборную в сезоне 2022/23.