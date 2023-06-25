Лионель Месси продемонстрировал уменьшенные копии своих трех трофеев со сборной: Кубок мира, Финалиссима и Кубок Америки.

Произошло это прямо перед прощальным матчем Макси Родригеса, в котором Лео оформил хет-трик.

Обратите внимание, как Месси бережно хранит награды - черный чемодан с замком, а в нем еще и деревянный ящик со стеклом.

Особенно забавно то, как Лео быстро закрыл ящик, закончив фотографироваться.