Гаспачо
Блог

Месси показал уменьшенные копии трофеев со сборной. А потом быстро закрыл ящик 😂

Финалиссима
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Кубок Америки Кубок Америки
Футбол Футбол

Лионель Месси продемонстрировал уменьшенные копии своих трех трофеев со сборной: Кубок мира, Финалиссима и Кубок Америки.

Произошло это прямо перед прощальным матчем Макси Родригеса, в котором Лео оформил хет-трик.

Обратите внимание, как Месси бережно хранит награды - черный чемодан с замком, а в нем еще и деревянный ящик со стеклом.

Особенно забавно то, как Лео быстро закрыл ящик, закончив фотографироваться.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agent Smith
Каких трудов ему это стоило. Так что, не удивительно⚽️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Это подарок от федерации. Паредес такие же копии в инстаграм выкладывал неделю назад.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий