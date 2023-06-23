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🔴 LIVE. Кто уехал в Саудовскую Аравию? Все главные имена здесь

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Футбол Футбол

Саудовская лига громко шумит этим летом, стремясь стать новым футбольным центром планеты.

Давайте посмотрим, кто УЖЕ присоединился к Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.

✅ Официально: Карим Бензема в «Аль-Иттихад». Трансфер, который мог перебить только Лионель Месси, но этого уже не случится. Француз подписал умопомрачительный контракт с «Аль-Иттихадом», став первой сенсацией лета. Еще бы, мало кто откажется от € 200 млн за два года.

Benzema

✅ Официально: Нголо Канте переехал в «Аль-Иттихад» следом за Бензема. Сообщается, что он будет получать меньше, чем Карим, но зато останется в клубе на три года.

N'Golo Kante Ittihad 2023

Теперь обратимся к трансферам, которые ждут только объявления.

Точно, но не объявлено: Рубен Невеш в «Аль-Хилаль».

Переезд Невеша в «Аль-Хилаль» относится к категории «неожиданно и необъяснимо». Португальцу лишь 26 лет, и он явно не ветеран, что сильно настораживает «экспертов» Каррагера и Невилла. Трансфер обойдется саудовцам в € 55 млн.

Ruben Neves Wolves 2022-23

Точно, но не объявлено: Хаким Зиеш в «Аль-Наср».

У Роналду будет новый партнер! Пожалуй, что этот трансфер можно считать логичным. Зиеш немного затерялся в европейском футболе, поэтому трансфер в СА может перезагрузить его карьеру. 30 лет - не возраст, особенно для современного футболиста. Соглашение марокканца с клубом рассчитано на три года.

20230201_Ziyech

Точно, но не объявлено: Эдуар Менди в «Аль-Ахли».

Менди пережил тяжелый сезон в «Челси» даже по меркам «Челси». Голкипера мучали травмы, а потом оказалось, что Кепа тоже не хочет сидеть на скамейке запасных. В любом случае - отличный первый новичок для «Аль-Ахли».

Edouard Mendy Chelsea

Точно, но не объявлено: Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль».

Кулибали долго уходил из «Наполи», зато быстро ушел из «Челси». Не будем давить сенегальцу на больное, а просто пожелаем ему удачи в «Аль-Хилале».

20230618_Koulibaly

4 комментария

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Антон Казанский
Зиеш немного затерялся в европейском футболе, поэтому трансфер в СА может перезагрузить его карьеру.
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Я дико извиняюсь, но всё-таки каким образом путешествие в чемпионат водокачки (точнее, нефтяной вышки) позволит перезагрузить карьеру? Тем более, что Хаким никогда особо не отличался большим трудолюбием
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Дани Алисса
Жалко что не видно особенно новостей по Аль-Ахли кроме вратаря менди.
Все-таки клуб был чемпионом в сезоне 15/16 и их нападающий Омар Аль-Сома забивал голов больше чем игр в чемпионате.
Падение во вторую лигу в позапрошлом сезоне было необъяснимым.
Аль-Ахли уже должен был подписать Мареза,но что-то не сошлось по контракту.Жду от Аль-Ахли ещё 2трансфера,должны стать одними из претендентов на чемпионство
+1
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DonaldBrashear 2.0
лишь бы побольше качественных партнеров набрали в Аль-Наср, чтобы Роналду мог претендовать на чемпионство. Бензема + Канте выглядит круче, чем Роналду + Зиеш
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roni11
Сколько любителей чемпионата Саудитов
0
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