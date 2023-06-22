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Гави, Хесуса Наваса и Фабиана Руиса по-королевски встретили в родном городе. Игрокам вручили необычные и очень увесистые подарки

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Вчера в небольшом городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, расположенном в провинции Севильи, была большая вечеринка.

Туда приехали аж три звезды испанской сборной, только завоевавшие первый трофей за одиннадцать лет: Гави, Хесус Навас и Фабиан Руис. Все они родились и выросли в солнечном городке с населением в 38 000 человек.

На родине звезд футбола встретили громко — на главной площади было просто не протолкнуться!

Но главное событие мероприятия последовало позже.

У муниципалитета Лос-Паласьос-и-Вильяфранка есть четыре повода для гордости: Гави, Навас, Руис и местные помидоры сорта «bombón colorao». Поэтому и на празднике должны были появиться все символы города.

В качестве знака уважения от города игрокам подарили столько томатов, сколько они весят. Навас получил 65,7 кг. свежих помидоров, Гави — 67,1, а Фабиан — 82,7.

Что только с ними теперь делать? 😄

1 комментарий

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Loegaire Bell
Я посчитал - по 5 килограмм 1 помидор что-ли? Это какие-то блин арбузы)
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