11 комментариев

Она уже родила ему двух сыновей.

Бубакар Камара отложил свадебное путешествие ради вызова в сборную Франции. Полузащитник «Астон Виллы» был вызван в сборную Франции вместо травмированного Адриена Рабьо.

В июне Камара с женой Корали Порровеккьо, должны были отправиться в свадебное путешествие, однако из-за вызова в сборную Франции поездку пришлось отложить.

«Я надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – сказал Камара в интервью Franceinfo. Жена была не слишком оптимистична: «Не знаю, смеяться мне или плакать», написала она у себя в сторис. На поле Камара, кстати, так и не появился – Дидье Дешам дал игровое время всем полевым футболистам в матчах с Грецией и Гибралтаром, кроме Маркуса Тюрама, Жордана Верету и как раз Камара.

Пара познакомилась в 2018-м году, они вместе уже 5 лет. В мае 2020-го у пары родился первый ребенок Лирой, в январе 2022-го – второй, еще один мальчик Кингсли.

Корали Порровеккьо стала известна в 2015-м, когда прошла кастинг в девятый сезон «Секретной истории». Это французское реалити-шоу, где участники живут в доме и пытаются узнавать секреты друг друга. А за каждый выведанный секрет получают по 10 тысяч евро.