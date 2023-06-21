Гаспачо
Блог

Ради сборной Франции футболист отменил медовый месяц: посмотрите, от чего он отказался – это его жена Корали Порровеккьо😍😍😍

Астон Вилла Астон Вилла
Клубы Клубы
Бубакар Камара Бубакар Камара
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Футбол Футбол

Она уже родила ему двух сыновей.

Бубакар Камара отложил свадебное путешествие ради вызова в сборную Франции. Полузащитник «Астон Виллы» был вызван в сборную Франции вместо травмированного Адриена Рабьо.

В июне Камара с женой Корали Порровеккьо, должны были отправиться в свадебное путешествие, однако из-за вызова в сборную Франции поездку пришлось отложить.

«Я надеюсь, жена не будет слишком на меня сердиться», – сказал Камара в интервью Franceinfo. Жена была не слишком оптимистична: «Не знаю, смеяться мне или плакать», написала она у себя в сторис. На поле Камара, кстати, так и не появился – Дидье Дешам дал игровое время всем полевым футболистам в матчах с Грецией и Гибралтаром, кроме Маркуса Тюрама, Жордана Верету и как раз Камара.

Пара познакомилась в 2018-м году, они вместе уже 5 лет. В мае 2020-го у пары родился первый ребенок Лирой, в январе 2022-го – второй, еще один мальчик Кингсли.

Корали Порровеккьо стала известна в 2015-м, когда прошла кастинг в девятый сезон «Секретной истории». Это французское реалити-шоу, где участники живут в доме и пытаются узнавать секреты друг друга. А за каждый выведанный секрет получают по 10 тысяч евро.

 

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carandache
Ответ saric
А бывает, чтоб белый парень и черная девушка? Или это тогда расизм, я не в курсе?
1. Джордж Лукас и Меллоди Хобсон
2. Роберт де Ниро и Грейс Хайтауэр
3. Зои Салдана и Марко Перего
4. Роберт Паттинсон и FKA Twigs
5. Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино

Достаточно?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
saric
А бывает, чтоб белый парень и черная девушка? Или это тогда расизм, я не в курсе?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Ответ carandache
1. Джордж Лукас и Меллоди Хобсон 2. Роберт де Ниро и Грейс Хайтауэр 3. Зои Салдана и Марко Перего 4. Роберт Паттинсон и FKA Twigs 5. Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино Достаточно?
Сальма то каким боком черная?

А еще Венсан Кассель со своей нынешней женой)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PFC_ZENIT
Очень похожа на дочь Тони Сопрано
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Стандартная жена футболиста——-в одном инкубаторе их делают ?????
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Digger86
Ответ carandache
1. Джордж Лукас и Меллоди Хобсон 2. Роберт де Ниро и Грейс Хайтауэр 3. Зои Салдана и Марко Перего 4. Роберт Паттинсон и FKA Twigs 5. Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино Достаточно?
Дэвид Боуи и Иман !!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goshish
>посмотрите, от чего он отказался

От дженерик "жены футболиста", но только почти без титс?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeGrig
Повезло Бубакару, пусть бережет ее и не отвлекается на гулящих баб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeGrig
Ответ Goshish
>посмотрите, от чего он отказался От дженерик "жены футболиста", но только почти без титс?
не похоже что типичная wags.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bibendum
Ответ saric
А бывает, чтоб белый парень и черная девушка? Или это тогда расизм, я не в курсе?
Тома Менье и его девушка. Например
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yurist Cherchesova
Ответ saric
А бывает, чтоб белый парень и черная девушка? Или это тогда расизм, я не в курсе?
Гус Хиддинк и Элизабет Пинас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий