21 комментарий

Выбрали футбол.

Саудовская Аравия в настоящее время вкладывает значительные средства в привлечение лучших футболистов, предлагая им очень выгодные контракты.

Одним из ярких примеров является Криштиану Роналду, который в декабре прошлого года заключил ошеломляющий контракт на 173 миллиона фунтов стерлингов в год с «Аль-Насром», что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю. Ожидается, что Карим Бензема и Н'Голо Канте вскоре присоединятся к «Аль-Иттихаду».

Некоторые игроки присоединились к саудовским клубам бесплатно (в качестве свободных агентов), но саудовцы также готовы платить большие отступные. Сообщается, например, что Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» перейдет в «Аль-Хилаль» за 47 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, несмотря на привлекательность огромных финансовых предложений Саудовской Аравии, есть игроки, которые отказались от гигантских контрактов с саудовскими клубами, несмотря на преклонный возраст.

Лионель Месси

Лионель Месси покидает «Пари Сен-Жермен», чтобы присоединиться к «Интер Майами» Дэвида Бекхэма в МЛС. Хотя ходили разговоры о том, что Месси возродит соперничество с Роналду в «Аль-Хилале» , он выбрал МЛСдля более приятной повседневной жизни, отклонив ошеломляющее предложение «Аль-Хилаля» в 1 миллиард фунтов стерлингов, которое позволило бы ему превзойти Роналду как самого высокооплачиваемого спортсмена всех времен.

Лука Модрич

Лука Модрич из «Реала», обладатель «Золотого мяча» 2018 года, также получил возможность воссоединиться с Роналду и Бензема в «Аль-Хилале». Однако он отклонил их предложение в размере 200 миллионов евро и решил остаться в «Реале» еще на один сезон из-за того, что его семья хочет жить в Мадриде.

Ромелу Лукаку

«Аль-Хилаль» не остановился на этом и предложил Ромелу Лукаку из «Челси» заманчивый контракт на 21 миллион фунтов стерлингов в год. Несмотря на встречи с официальными лицами клуба, Лукаку, похоже, не проявляет интереса и предпочитает переход в миланский «Интер».

Альваро Мората

Альваро Мората из «Атлетико» Мадрид получил от «Аль-Таавун» предложение на 50 миллионов евро в год. Однако он решил остаться в «Атлетико» и вместо этого подписал новый контракт с клубом.

Оливье Жиру

Полузащитник «Милана» Оливье Жиру также получил «крупное предложение» от неназванного саудовского клуба. Но французский нападающий, успешно выступавший в «Арсенале» и «Челси» , отказался, так как хочет продолжать играть в Европе, несмотря на свой 36-летний возраст.