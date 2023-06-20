21 комментарий

Гаспачо
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Пять ТОП-игроков, отказавшихся от сумасшедших контрактов в Саудовской Аравии

Клубы Клубы
Оливье Жиру Оливье Жиру
Милан Милан
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Интер Интер
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Альваро Мората Альваро Мората
Атлетико Атлетико
Футбол Футбол

Выбрали футбол.

Названы пять звезд, отказавшихся от огромных контрактов с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия в настоящее время вкладывает значительные средства в привлечение лучших футболистов, предлагая им очень выгодные контракты.

Одним из ярких примеров является Криштиану Роналду, который в декабре прошлого года заключил ошеломляющий контракт на 173 миллиона фунтов стерлингов в год с «Аль-Насром», что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю. Ожидается, что Карим Бензема и Н'Голо Канте вскоре присоединятся к «Аль-Иттихаду».

Некоторые игроки присоединились к саудовским клубам бесплатно (в качестве свободных агентов), но саудовцы также готовы платить большие отступные. Сообщается, например, что Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» перейдет в «Аль-Хилаль» за 47 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, несмотря на привлекательность огромных финансовых предложений Саудовской Аравии, есть игроки, которые отказались от гигантских контрактов с саудовскими клубами, несмотря на преклонный возраст.

Лионель Месси

Лионель Месси покидает «Пари Сен-Жермен», чтобы присоединиться к «Интер Майами» Дэвида Бекхэма в МЛС. Хотя ходили разговоры о том, что Месси возродит соперничество с Роналду в «Аль-Хилале» , он выбрал МЛСдля более приятной повседневной жизни, отклонив ошеломляющее предложение «Аль-Хилаля» в 1 миллиард фунтов стерлингов, которое позволило бы ему превзойти Роналду как самого высокооплачиваемого спортсмена всех времен.

Лука Модрич

Лука Модрич из «Реала», обладатель «Золотого мяча» 2018 года, также получил возможность воссоединиться с Роналду и Бензема в «Аль-Хилале». Однако он отклонил их предложение в размере 200 миллионов евро и решил остаться в «Реале» еще на один сезон из-за того, что его семья хочет жить в Мадриде.

Ромелу Лукаку

«Аль-Хилаль» не остановился на этом и предложил Ромелу Лукаку из «Челси» заманчивый контракт на 21 миллион фунтов стерлингов в год. Несмотря на встречи с официальными лицами клуба, Лукаку, похоже, не проявляет интереса и предпочитает переход в миланский «Интер».

Альваро Мората

Альваро Мората из «Атлетико» Мадрид получил от «Аль-Таавун» предложение на 50 миллионов евро в год. Однако он решил остаться в «Атлетико» и вместо этого подписал новый контракт с клубом.

Оливье Жиру

Полузащитник «Милана» Оливье Жиру также получил «крупное предложение» от неназванного саудовского клуба. Но французский нападающий, успешно выступавший в «Арсенале» и «Челси» , отказался, так как хочет продолжать играть в Европе, несмотря на свой 36-летний возраст.

21 комментарий

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Хазяин
Не думаю что месси перешедший в интермайами выбрал футбол. Тем более вы сами написали что выбрал город для комфортной повседневной жизни
+17
-4
+13
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Skiff orda
Ну что , мессилизы ? Расхваливайте своего кумира ) какой он святой и преданный футболу
+12
-2
+10
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pont77
Ответ Хазяин
а ты думаешь что в сша он за бесплатное пропитание и проживание играет? он там будет зарабатывать еще больше
Не будет. 1 ярд чистыми, без налогообложения не переплюнет ничего. Так называемые проценты от купленных прав на показ и трансляций - это возможный гипотетический доход, который невозможно предсказать, но даже по примерным подсчётам это будет в разы ниже предложения СА. Ты реально думаешь американцы со своими потолками зарплат, настолько больные, чтобы платить такие деньги, как СА?
+2
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Добрый Ноунейм
Жиру же защитник и вратарь-забыли дописать
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+1
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Greatest Of All Time
Ответ Хазяин
а тогда нефиг писать что он выбрал футбол а не деньги
А то что он отказался от 1 миллиарда о чем говорит????)))) Рюналду за эти деньги се#### свою продал бы.
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Greatest Of All Time
Ответ Хазяин
а ты думаешь что в сша он за бесплатное пропитание и проживание играет? он там будет зарабатывать еще больше
Можно узнать за сколько будет играть и зарабатывать??)))
+1
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Greatest Of All Time
Ответ Hella black
По факту из таких прям громких имён,за исключением Карима (Ислам🕋),только Роналду продался с потрохами ! Хотя у него и так денег хоть #опой жуй ! Ах да и бонусом он нафиг никому не сдался в Европе.
Потому что его в Европе даже карлики не хотели к себе в клуб.
+1
0
+1
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Hella black
По факту из таких прям громких имён,за исключением Карима (Ислам🕋),только Роналду продался с потрохами ! Хотя у него и так денег хоть #опой жуй !
Ах да и бонусом он нафиг никому не сдался в Европе.
+3
-3
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Kanonir152
Но французский нападающий, успешно выступавший в «Арсенале» и «Челси»
--
Милан не котируется?
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Несусветный Папаша
Это они от гордости... зря,от гордости одни проблемы.Так говорил Марселос Уоллес
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rouzha
Новость норм, но Жиру всё-таки нападающий, а не полузащитник.
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Julia Balinova
Погодите-ка, а разве Нголо Канте это не тот самый супер-скромный парень, которому не нужны тачки, шмотки и прочие атрибуты постылого богатства?:) Как иронично, что именно он в числе первых топ-игроков, рванувших за длинным рублем в чемпионат СА, да ещё в совершенно не пенсионном возрасте.
0
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Greatest Of All Time
Ответ Хазяин
Не думаю что месси перешедший в интермайами выбрал футбол. Тем более вы сами написали что выбрал город для комфортной повседневной жизни
А зачем ему футбол??? Он прошёл игру футбол. Пусть теперь играет без напряжение. Никто не будет давить, а вот Месси , а то Месси.
+2
-2
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marco -81
Ответ Добрый Ноунейм
Жиру же защитник и вратарь-забыли дописать
Вообще массажист клубный, иногда в сборной на ЧМ вратарём гоняет.
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