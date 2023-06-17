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«Это футбол, это несправедливо». Помните, как Онана успокаивал Лаутаро? Стало известно, что именно сказал вратарь «Интера»

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После поражения в финале Лиги чемпионов операторы выхватили расстроенного Лаутаро Мартинеса – в этот момент к нему подошел Андре Онана, и стало известно, как голкипер подбодрил одноклубника:

«Держи голову выше, потому что мы добрались сюда. Это футбол, это несправедливо, но так обстоят дела, теперь мы просто должны не сдаваться, тем более из-за результата одного матча. Мы сделали невозможное, и мы всегда будем сильнее вместе».

3 комментария

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Abaiskiy
Как раз таки победа Сити это максимально справедливый результат
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Greg Khan
Раньше казалось, что у Онаны просто вздорный характер. Но иногда действительно как лидер себя показыват.
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van basten
Онана наверное единственный у Интера кто ходил улыбался после финала
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