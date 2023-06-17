После поражения в финале Лиги чемпионов операторы выхватили расстроенного Лаутаро Мартинеса – в этот момент к нему подошел Андре Онана, и стало известно, как голкипер подбодрил одноклубника:

«Держи голову выше, потому что мы добрались сюда. Это футбол, это несправедливо, но так обстоят дела, теперь мы просто должны не сдаваться, тем более из-за результата одного матча. Мы сделали невозможное, и мы всегда будем сильнее вместе».