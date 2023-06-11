7 комментариев

👮♀️👮♀️👮♀️ «Лео в законе». Месси был задержан в аэропорту Пекина, потому что прилетел в Китай без визы... Аргентинец хотел попасть в страну по испанскому паспорту - не получилось
Обошлось.
Лионель Месси был задержан китайской полицией. Да, это не шутка.
Сборная Аргентины прилетела в Пекин, где сыграет товарищеский матч с командой Австралии. Лео застрял в аэропорту из-за проблем с паспортом.
«Оказалось», что для визита в Китай гражданам Испании нужна виза, которой у Лео не было.
Поясняем: у Лео есть как аргентинский, так и испанский паспорт, и, видимо, он решил поехать в Китай с испанским.
Граждане Испании не имеют безвизового въезда в КНР, но они могут посещать территорию Тайваня, что в данном случае не имеет значения. Сложно сказать, чем руководствовался Месси, но получилось то, что получилось.
Языковой барьер затруднил процесс решения проблемы, но в конце концов все обошлось.
Лео получил ускоренную визу и сможет сыграть против австралийцев 15 июня.
Выдохните, китайские пользователи.
В Китай и без визы,хулиган 😱