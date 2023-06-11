7 комментариев

Обошлось.

Лионель Месси был задержан китайской полицией. Да, это не шутка.

Сборная Аргентины прилетела в Пекин, где сыграет товарищеский матч с командой Австралии. Лео застрял в аэропорту из-за проблем с паспортом.

«Оказалось», что для визита в Китай гражданам Испании нужна виза, которой у Лео не было.

Поясняем: у Лео есть как аргентинский, так и испанский паспорт, и, видимо, он решил поехать в Китай с испанским.

Граждане Испании не имеют безвизового въезда в КНР, но они могут посещать территорию Тайваня, что в данном случае не имеет значения. Сложно сказать, чем руководствовался Месси, но получилось то, что получилось.

Языковой барьер затруднил процесс решения проблемы, но в конце концов все обошлось.

Лео получил ускоренную визу и сможет сыграть против австралийцев 15 июня.

Выдохните, китайские пользователи.