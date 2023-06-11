Гаспачо
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👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️ «Лео в законе». Месси был задержан в аэропорту Пекина, потому что прилетел в Китай без визы... Аргентинец хотел попасть в страну по испанскому паспорту - не получилось

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Обошлось.

Лионель Месси был задержан китайской полицией. Да, это не шутка.

Сборная Аргентины прилетела в Пекин, где сыграет товарищеский матч с командой Австралии. Лео застрял в аэропорту из-за проблем с паспортом.

«Оказалось», что для визита в Китай гражданам Испании нужна виза, которой у Лео не было.

Поясняем: у Лео есть как аргентинский, так и испанский паспорт, и, видимо, он решил поехать в Китай с испанским.

Граждане Испании не имеют безвизового въезда в КНР, но они могут посещать территорию Тайваня, что в данном случае не имеет значения. Сложно сказать, чем руководствовался Месси, но получилось то, что получилось.

Языковой барьер затруднил процесс решения проблемы, но в конце концов все обошлось.

Лео получил ускоренную визу и сможет сыграть против австралийцев 15 июня.

Выдохните, китайские пользователи.

7 комментариев

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Hella black
Всё,по мнению zadrotov Роналду,такой человек не имеет никакого морального права на свой 8 Золотой Мяч.
В Китай и без визы,хулиган 😱
+14
-5
+9
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Ник Ник
На последнем фото атмосферка как в фильмах, будто Месси уже 5 лет отсидел и сейчас будет досрочно освобождён 😂😂😂 или его собираются перевозить в другую тюрьму и где-то на дороге, банда Доминика Торрето его освободит 😁
+6
0
+6
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Astella Guccio
Хах, ещё бы ему не дали "ускоренную визу"
+4
0
+4
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Altim
Ну слава богу что Роналдиньо не научил его ещё паспорта подделывать, а то мог бы тоже посидеть, как и Волшебник))
+2
0
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