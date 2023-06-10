7 комментариев

По данным Mundo Deportivo, Марко Асенсио и Дани Себальос имеют «антибарселонский» пункт в своих контрактах – они не могут перейти к каталонцам даже после того, как станут свободными агентами.

Асенсио уже давно находится на радаре «Барсы», которая была близка к его подписанию еще в 2014 году, когда Марко бегал за «Мальорку».

Пункт против «Барсы» объясняет, почему интерес к испанцу так быстро охладел этой зимой. Теперь 27-летний вингер, похоже, уедет в «ПСЖ».

В отличие от Асенсио, Себальосом «Барса» никогда не интересовалась – но тем не менее, этот пункт в его контракте говорит о большом доверии (или любви) к «Мадриду».