Гаспачо
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Оказывается, у двух игроков «Реала» есть пункт о пожизненном запрете перехода в «Барсу»

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По данным Mundo Deportivo, Марко Асенсио и Дани Себальос имеют «антибарселонский» пункт в своих контрактах – они не могут перейти к каталонцам даже после того, как станут свободными агентами.

Асенсио уже давно находится на радаре «Барсы», которая была близка к его подписанию еще в 2014 году, когда Марко бегал за «Мальорку».

Пункт против «Барсы» объясняет, почему интерес к испанцу так быстро охладел этой зимой. Теперь 27-летний вингер, похоже, уедет в «ПСЖ».

В отличие от Асенсио, Себальосом «Барса» никогда не интересовалась – но тем не менее, этот пункт в его контракте говорит о большом доверии (или любви) к «Мадриду».

Marco Asensio and Dani Ceballos renewals taking diverging directions at Real Madrid - Football España

7 комментариев

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ASH11
Непонятный пункт. Если ты - свободный агент, ты волен переходить куда угодно. Это не североамериканские лиги.
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tiqui_taca
и слава богу!!!! два бревна!
+11
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Mitya78
Вот глупость, подобный запрет ни в одном суде не устоит.
+7
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Вечно в бане
Ммммм, очередная бредятина в Гаспачо, какая неожиданность.

«Марко Асенсио и Дани Себальос имеют «антибарселонский» пункт в своих контрактах – они не могут перейти к каталонцам даже после того, как станут свободными агентами».
Игрок становится свободным агентом, после ИСТЕЧЕНИЯ срока контракта, стало быть, все, что в нем прописано, теряет всякую силу, автор сей чуши не пояснил этот момент? Стало быть, мы либо имеем дело с неким вторым договором между игроком и Реалом, который на определенный срок запрещает переход в Барсу (не очень понятно кому и для чего заключать такой договор), либо вся эта история - выдумка, от и до. Мне что-то кажется, что второе.
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tashR
Скорее всего речь о прямом переходе из Реала.
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alberto-m
Ответ tiqui_taca
и слава богу!!!! два бревна!
Второй - это точно бревно А вот и первый неплохой был игрок я был на финале Барселона против Мадрида и он забил там два гола оба просто потрясающих у него классный удар и вообще неплохой игрок Жалко что в реале его усадили глубоко на скамейку
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