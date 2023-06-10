7 комментариев

Оказывается, у двух игроков «Реала» есть пункт о пожизненном запрете перехода в «Барсу»
По данным Mundo Deportivo, Марко Асенсио и Дани Себальос имеют «антибарселонский» пункт в своих контрактах – они не могут перейти к каталонцам даже после того, как станут свободными агентами.
Асенсио уже давно находится на радаре «Барсы», которая была близка к его подписанию еще в 2014 году, когда Марко бегал за «Мальорку».
Пункт против «Барсы» объясняет, почему интерес к испанцу так быстро охладел этой зимой. Теперь 27-летний вингер, похоже, уедет в «ПСЖ».
В отличие от Асенсио, Себальосом «Барса» никогда не интересовалась – но тем не менее, этот пункт в его контракте говорит о большом доверии (или любви) к «Мадриду».
«Марко Асенсио и Дани Себальос имеют «антибарселонский» пункт в своих контрактах – они не могут перейти к каталонцам даже после того, как станут свободными агентами».
Игрок становится свободным агентом, после ИСТЕЧЕНИЯ срока контракта, стало быть, все, что в нем прописано, теряет всякую силу, автор сей чуши не пояснил этот момент? Стало быть, мы либо имеем дело с неким вторым договором между игроком и Реалом, который на определенный срок запрещает переход в Барсу (не очень понятно кому и для чего заключать такой договор), либо вся эта история - выдумка, от и до. Мне что-то кажется, что второе.