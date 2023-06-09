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Роналду запустил свою линию минеральной воды URSU9: это уже 5-й бизнес португальца, а впереди - покупка футбольного клуба😱😱😱

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После завершения карьеры Криштиану явно не планирует скучать.

7 июня в Мадриде Роналду, ранее выступавший за «Реал», поучаствовал в презентации щелочной минеральной воды Ursu, обладающей антиоксидантными качествами.

У брэнда отличная реклама, да и вода наверняка неплохая, но это чистой воды маркетинг - эту минеральную воды уже довольно давно продает испанская Aguas Minerales de Ávila - просто теперь в партнерстве с Роналду вода будет продаваться в новых бутылках под новым названием.

Для Роналду бизнес по производству и продаже воды - уже 5-й проект его именной компании CR7. Согласно информации на его сайте, среди проектов Криша - брэнд солнцезащитных очков, нижнего белья, обуви и именной парфюм.

Дальше - больше, на презентации минеральной воды Роналду заявил, что в будущем планирует приобрести футбольный клуб.

«Играть мне осталось 2-3 года. В таком возрасте следить за собой еще важнее. Я бы не стал исключать покупку футбольного клуба. Это то, что я хотел бы сделать после окончания карьеры», – сказал 38-летний форвард «Аль-Насра».

1 комментарий

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Raffy
Там вроде трусы, а не верхняя одежда 😅 и еще у него в Испании есть клиники по пересадке волос
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