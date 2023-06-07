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Игрока «Интер Майами» спросили, готов ли клуб к приему Месси. Ответ оказался неожиданным

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Лионель Месси Лионель Месси
Ник Марсман Ник Марсман
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На подготовку еще есть время.

После многочисленных спекуляций вокруг будущего Лионеля Месси он, наконец, определился с новым клубом. Им стал «Интер Майами». По слухам «Аль-Хилаль» предлагал аргентинцу около 500 млн за сезон, но он отказался.

Как считают инсайдеры, в сделке по подписанию контракта с Месси участвуют два крупнейших партнера МЛС − Apple TV, нынешний владелец прав на трансляцию лиги, и Adidas, технический спонсор.

Немцы даже предложили игроку разделить прибыль. В соответствии с договором игрок будет получать долю от увеличения прибыли, связанной с его приездом. У Лео давно есть дом в Майами и его привлекла жизнь в Южной Флориде. Но готов ли сам клуб к приезду звезды? Оказывается, что не совсем.

В разговоре с ESPN основной вратарь «Интер Майами» Ник Марсман объяснил, почему клуб не готов к приезду звезды уровня Месси:

«Лично я думаю, что клуб не готов к приезду Месси. У нас временный стадион, люди могут просто так ходить по полю, ворот нет. На стадион мы выходим без охраны. Думаю, что мы не готовы. Но я надеюсь, что он придет».

Все дело в том, что клуб из Майами сейчас строит собственный стадион, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов. Сейчас же команда проводит домашние матчи на арене DRV PNK, которая вмещает всего 18 тысяч человек.

3 комментария

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Фруктовый роналду
Просто представляю как поехавшие фаны месси устроят давку на 18 тысячном стадионе
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Имя Фамилия
Ответ Фруктовый роналду
Просто представляю как поехавшие фаны месси устроят давку на 18 тысячном стадионе
Маленький стадион маленьким месифанам.
+2
-1
+1
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Ибрагим Толдиев
Ответ Имя Фамилия
Маленький стадион маленьким месифанам.
всё ещё горит после ЧМ?
0
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