CIES, международный центр спортивных исследований, составил список самых дорогих вратарей в мире.

На первом месте в топе расположился Аарон Рэмсдейл, выступающий за «Арсенал». В этом сезоне англичанин за 41 игру пропустил 46 голов, на его счету 15 «сухих» матчей. Его стоимость CIES оценил в 79 млн евро.

Всего на 4 млн дешевле оказался голкипер «ПСЖ» – Джанлуиджи Доннарумма. Замыкает тройку Алиссон из «Ливерпуля», за которого по оценке CIES придется выложить 67 млн евро.

Эдерсон и Онана, которые совсем скоро сразятся в финале Лиги чемпионов, заняли 5-ю и 9-ю строчки соответственно. Замыкает десятку чемпион Италии в составе «Наполи» – Алекс Мерет.

А вот как целиком выглядит топ-10 самых дорогих вратарей по версии CIES:

Чья стоимость вас удивила? По вашему, кто в топе лишний, а кого, напротив, стоит добавить?