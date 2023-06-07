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CIES составил топ самых дорогих голкиперов в мире. Первое место может удивить

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CIES, международный центр спортивных исследований, составил список самых дорогих вратарей в мире.

На первом месте в топе расположился Аарон Рэмсдейл, выступающий за «Арсенал». В этом сезоне англичанин за 41 игру пропустил 46 голов, на его счету 15 «сухих» матчей. Его стоимость CIES оценил в 79 млн евро.

Всего на 4 млн дешевле оказался голкипер «ПСЖ» – Джанлуиджи Доннарумма. Замыкает тройку Алиссон из «Ливерпуля», за которого по оценке CIES придется выложить 67 млн евро.

Эдерсон и Онана, которые совсем скоро сразятся в финале Лиги чемпионов, заняли 5-ю и 9-ю строчки соответственно. Замыкает десятку чемпион Италии в составе «Наполи» – Алекс Мерет.

А вот как целиком выглядит топ-10 самых дорогих вратарей по версии CIES:

Чья стоимость вас удивила? По вашему, кто в топе лишний, а кого, напротив, стоит добавить?

3 комментария

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Nogoi89
Они там, что кокаинум курят?
+4
-1
+3
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Санек Ккк
Видимо Рамсдейл чей то родственник😁
+3
0
+3
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Schiaff1no
Накурятся там своих спайсов и списки фигачат
+2
0
+2
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