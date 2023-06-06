8 комментариев

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CIES подсчитал трансферные стоимости ведущих игроков мира. В топе − Холанд, Винисиус и Сака

ПСЖ ПСЖ
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Педри Педри
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Букайо Сака Букайо Сака
Гави Гави
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Бавария Бавария
Ливерпуль Ливерпуль
Диогу Кошта Диогу Кошта
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Антониу Силва Антониу Силва
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Филип Фоден Филип Фоден
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Эдерсон Эдерсон
Алиссон Алиссон
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Футбол Футбол

Прогноз для бразильца куда более благоприятный.

Международный центр спортивных исследований или коротко CIES подготовил очередную порцию оценочных трансферных стоимостей футболистов. При ее формировании была использована уникальная статистическая методика.

Список самых дорогих игроков мира предсказуемо возглавил форвард «Сити» Эрлинг Холанд − 245,1 млн евро (вероятная клаусула не учитывалась). Далее за ним идут Винисиус Жуниор (196,3 млн) из «Мадрида» и Букайо Сака (195,8 млн) из «Арсенала».

Так выглядит топ-20 самых дорогих игроков мира.

Стоит также отметить, что CIES также сделал прогноз на ближайшие три года. По нему Винисиус станет самым дорогим игроком мира (314,9 млн евро), второе место будет у Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (261,8 млн), а Холанд, несмотря на более юный возраст, переместится на третью позицию (245,1 млн).

Следом за тройкой Холанд − Винисиус − Сака идут Джуд Беллингем, которого летом отправляют в «Мадрид», Родриго Гоэс («Мадрид»), дуэт Педри и Гави («Барселона»). Десятку закрывают Джамал Мусиала («Бавария»), Фил Фоден («Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Если брать в расчет игроков вне топ-5 лиг Европы, то здесь доминирует «Бенфика» − Антониу Силва (89,5 млн) и Гонсалу Рамуш (82,3 млн). Следом идут Хави Симонс из «ПСВ» (67,3 млн), Диогу Кошта из «Порту» (65,4 млн) и Гонсалу Инасиу из «Спортинга» (65,3 млн).

В сотне самых дорогих игроков мира нашлось место для пятерых вратерей.

А так выглядит десятка самых дорогих центральных защитников мира.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

8 комментариев

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Hella black
Мбаппе - Холланд
Холланд - Мбаппе из года в год кажись будет плюс/минус такая ситуация. Остальные так для массовки
+2
-2
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Konstar
Это не прогноз на ближайшие 3 года, а ценность игрока, если бы контракт был длиной больше 3х лет. Таким образом нивелируется эффект истекающего контракта.
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safe1q
Автор, это не прогноз на 3 года, это стоимость игрока, если он имеет контракт на 3 года
В свои метрики CIES закладывает не только уровень игрока, но и возраст, маркетинговую составляющую, историю травм и, что немаловажно, длительность контракта
У Холланда цена поэтому и не меняется, его контракт рассчитан более, чем на 3 года, а у Вини и Мбаппе по 2 года контракта осталось
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Спартак Уокер
Какие же бешенные цены
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safe1q
И да, автор, снова накрутки у тебя
Не знаю благословлено ли это редакцией, но репорт им пришлю на всякий случай👍
Не болей
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TravenS
Ответ safe1q
И да, автор, снова накрутки у тебя Не знаю благословлено ли это редакцией, но репорт им пришлю на всякий случай👍 Не болей
Им безразлично это, абсолютно никак не борются
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