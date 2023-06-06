8 комментариев

Прогноз для бразильца куда более благоприятный.

Международный центр спортивных исследований или коротко CIES подготовил очередную порцию оценочных трансферных стоимостей футболистов. При ее формировании была использована уникальная статистическая методика.

Список самых дорогих игроков мира предсказуемо возглавил форвард «Сити» Эрлинг Холанд − 245,1 млн евро (вероятная клаусула не учитывалась). Далее за ним идут Винисиус Жуниор (196,3 млн) из «Мадрида» и Букайо Сака (195,8 млн) из «Арсенала».

Так выглядит топ-20 самых дорогих игроков мира.

Стоит также отметить, что CIES также сделал прогноз на ближайшие три года. По нему Винисиус станет самым дорогим игроком мира (314,9 млн евро), второе место будет у Килиана Мбаппе из «ПСЖ» (261,8 млн), а Холанд, несмотря на более юный возраст, переместится на третью позицию (245,1 млн).

Следом за тройкой Холанд − Винисиус − Сака идут Джуд Беллингем, которого летом отправляют в «Мадрид», Родриго Гоэс («Мадрид»), дуэт Педри и Гави («Барселона»). Десятку закрывают Джамал Мусиала («Бавария»), Фил Фоден («Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Если брать в расчет игроков вне топ-5 лиг Европы, то здесь доминирует «Бенфика» − Антониу Силва (89,5 млн) и Гонсалу Рамуш (82,3 млн). Следом идут Хави Симонс из «ПСВ» (67,3 млн), Диогу Кошта из «Порту» (65,4 млн) и Гонсалу Инасиу из «Спортинга» (65,3 млн).

В сотне самых дорогих игроков мира нашлось место для пятерых вратерей.

А так выглядит десятка самых дорогих центральных защитников мира.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.