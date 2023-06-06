56 комментариев

Оба завершили свои европейские карьеры, а швед и вовсе ушел на покой.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, ушедший из «Реала» француз Бензема станет игроком клуба из Саудовской Аравии со дня на день.

Ранее стало известно, что 35-летний нападающий подписал контракт по схеме «2+1». В новом клубе Бензема заработает 200 млн евро за 2 года.

Златан в свою очередь в минувший уикенд вообще объявил о завершении карьеры, даже немного всплакнув по этому поводу.

Так кто же из них лучший центрфорвард 21 века? Статистика прилагается, а свои ответы оставляйте в комментариях.