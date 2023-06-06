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Вопрос дня🔥🔥🔥 Ибрагимович или Бензема - кто из них лучший центрфорвард 21 века?

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Оба завершили свои европейские карьеры, а швед и вовсе ушел на покой.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, ушедший из «Реала» француз Бензема станет игроком клуба из Саудовской Аравии со дня на день.

Ранее стало известно, что 35-летний нападающий подписал контракт по схеме «2+1». В новом клубе Бензема заработает 200 млн евро за 2 года.

Златан в свою очередь в минувший уикенд вообще объявил о завершении карьеры, даже немного всплакнув по этому поводу.

Так кто же из них лучший центрфорвард 21 века? Статистика прилагается, а свои ответы оставляйте в комментариях.

56 комментариев

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Bazilic
Луис Суарес
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kelpi100
Суарес.
+23
-7
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Waldemar_260484
Ибра хоршо играл во всех командах и всегда, а Бензема только в Реале и то в последние годы. Да и статистика на стороне шведа.
+19
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jeckk
Однозначно Златан!!!
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Ivchev
Ответ Waldemar_260484
Ибра хоршо играл во всех командах и всегда, а Бензема только в Реале и то в последние годы. Да и статистика на стороне шведа.
"только в Реале" - ничего себе). А куда выше то?))
Ибра играл и много забил за ПСЖ в Лиге 1, не забываем.
Плюс ибра конечно совершенно другой типаж, он более публичный и пропиаренный, если хотите. Не в плохом смысле,.
Но вообще, какой смысл сравнивать?
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FrankieWild
Какую же чушь постят
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Nike of FW
Ответ Сикарио
Что?)) Луиска по кличке "попробуйте найти меня в ЛЧ?" Суарес? Который на 4-й странице списка? И мизинца Бензема не стоит.
бензема выгравший один раз за карьеру гонку бомбардиров в испании , соперничая не с нападающими ? паххахаха
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Николай Козлов
Как минимум Суареса и Левандовского сюда необходимо включить для корректного выбора.
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Арыстан Ингкарбек
Ответ Waldemar_260484
Ибра хоршо играл во всех командах и всегда, а Бензема только в Реале и то в последние годы. Да и статистика на стороне шведа.
Но у Бензема игр то меньше
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Сикарио
Ответ Nike of FW
бензема выгравший один раз за карьеру гонку бомбардиров в испании , соперничая не с нападающими ? паххахаха
просто попробуй найти Дноареса в списках бомбардиров ЛЧ (это непросто))
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Сикарио
Ответ joyisalwaysdrunk
Луис Суарез
в подметки не годится
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Yen Bedder
Луис Суарес лучший.
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Сикарио
Ответ Yen Bedder
Луис Суарес лучший.
никогда не был
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Е.Р.
Носатый Ибракадабра конечно лучше. Особенный.
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Сикарио
Ответ Бронислав Каминский
0 Золотых бутс на двоих))Лучшие форварды ахаха
Кому интересна эта донная награда, набитая на лошках? ЛЧ всегда все ставит по местам, а там симулянт в 4-м десятке списка)))
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joyisalwaysdrunk
Луис Суарез
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Dmitry Orlov
Ванперси *пт
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Арыстан Ингкарбек
Ответ aml7
Ибрагимович. Был эффективен в итальянском футболе, это многого стоит.
А бензема в испанском мало?
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Tiestorzn17
Сравнение чушь, только чтоб накинуть срач. Бензема на топ уровне отиграл 3-4 года, остальное время больше мемом.
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zamzam
Ответ Waldemar_260484
Ибра хоршо играл во всех командах и всегда, а Бензема только в Реале и то в последние годы. Да и статистика на стороне шведа.
Бензема всегда играл хорошо а иногда отлично, начиная с Лиона топ форвард.

Просто все свои лучшие годы был на втором плане, а это тяжело.
Ибрагимович и Суарес были долгое время первыми скрипками в своих командах
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Waldemar_260484
Ответ Ivchev
"только в Реале" - ничего себе). А куда выше то?)) Ибра играл и много забил за ПСЖ в Лиге 1, не забываем. Плюс ибра конечно совершенно другой типаж, он более публичный и пропиаренный, если хотите. Не в плохом смысле,. Но вообще, какой смысл сравнивать?
А причём тут выше. Он играл в одном клубе, как бы сложилось к примеру в Ювентусе никто не знает. А Ибра был хорош во всех командах.
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Araucan
Ответ Ivchev
"только в Реале" - ничего себе). А куда выше то?)) Ибра играл и много забил за ПСЖ в Лиге 1, не забываем. Плюс ибра конечно совершенно другой типаж, он более публичный и пропиаренный, если хотите. Не в плохом смысле,. Но вообще, какой смысл сравнивать?
Если никакого, что ты тут тогда делаешь?
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Сикарио
Ответ Денис Петров
Странный вопрос на мой взгляд. Да, Ибра играл в большем количестве команд, но и говорить, что Бензема хорошо играл только в Реале - неверно. Его ведь Реал приобрел не за красивые глаза! Однако склоняюсь все же в пользу шведа! Как тут кое кто писал - статистику Бензема мешал набирать Роналду... Да только Француза купили на два года раньше!!! Однако он не сумел проявить себя номером один тогда. А Ибра и в самом деле был хорош везде. Не всегда одинаково, но всегда заметен. Правда и самомнение у него всегда сильно опережало реальные достижения!)))
Тебе сколько лет? Бензема пришел в одно окно с Роналду.
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BARCA_10
Ответ Waldemar_260484
Ибра хоршо играл во всех командах и всегда, а Бензема только в Реале и то в последние годы. Да и статистика на стороне шведа.
Карим и в Лионе был хорош и на турнирах сборных когда вызывался.
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El Cucuy
Ответ Сикарио
никогда не был
А кто тогда лучше? Пензема? Лева? Ибра? Суарез лучший форвард 21 века и это факт. Статистика на его стороне. 2 зб в эру прайм Рона и Месси, этого не удавалось никому из перечисленных выше игроков. Суарез лучший, факт.
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