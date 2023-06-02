Гаспачо
Блог

😱 «Я расскажу вам секрет своего успеха». Пеп Гвардиола признался, как ему удается так долго держаться на вершине тренерского ремесла

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Манчестер Сити Манчестер Сити
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

🙅 Дело не в дедушке.

Пеп Гвардиола решил поделиться секретом своей сверхуспешной тренерской карьеры.

«Я расскажу вам секрет своего успеха. «Барселона», «Бавария Мюнхен», «Ман Сити»: Месси, Левандовски, Холанд, Агуэро. Это и есть успех. Я люблю свою маму и дедушку. Но с ними я не выиграю Лигу чемпионов», - заявил испанский тренер.

Спорить не будем - Пепу виднее. Давайте лучше представим, что Гвардиола снова выиграл Лигу чемпионов, после чего решил, что его работа в «Сити» подошла к концу.

Куда отправится Пеп после Манчестера?

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ya_Mama
Ответ Руслан Мусагалиев
Успехом он называет 2 читерские ЛЧ с Барсой? )))
Любит: Реал Мадрид
ахахахахахаха
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Халид Бин Валид
Самый креативный тренер на сегодняшний день. Одно удовольствие наблюдать за игрой его команд.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Несомненно, что Гвардиола лучший тренер в XXI веке.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Миллиардами тоже надо уметь распоряжаться. Речь про клуб. Тот же Маню, Челси сорят деньгами, но находятся далеко не впереди.
А Пеп умет распоряжаться и выстраивать команду и внедряя в нее топовых нападающих.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PrivateJoker
Деньги и высокие места еще до прихода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Лучший тренер в 21 веке👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Месси забыл 50 голов за сезон Рекорд: тренер Пепп✅️
Холанд забыл 36 голов за сезон Рекорд АПЛ: тренер Гвардиоло✅️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Секрет прост. Просто отправьте СМС на короткий номер 5117 и получите тренерские советы от Пепа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салесар
Ответ Руслан Мусагалиев
Успехом он называет 2 читерские ЛЧ с Барсой? )))
А есть так много тренеров, у которых 2 лч? Всего у 17 тренеров есть 2 лч/кеч, еще у Анчелотти 4 и у Зидана и Пэйсли 3. Если готовить только про лч, то помимо Пепа, 2 лч только у Хайнкеса, Дель боске, Маура, САФА и Хитцфельда. Больше только у Зидана и Анчелотти. То есть у всех кроме последних 2 не успешные карьеры? Это при том, что у Пепа только титулов апл столько же, сколько у Анчелотти чемпионств во всех топ 5…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rojo Crio
Ответ LEO30_10
Месси забыл 50 голов за сезон Рекорд: тренер Пепп✅️ Холанд забыл 36 голов за сезон Рекорд АПЛ: тренер Гвардиоло✅️
Что то забивается, что то забывается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий