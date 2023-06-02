12 комментариев

😱 «Я расскажу вам секрет своего успеха». Пеп Гвардиола признался, как ему удается так долго держаться на вершине тренерского ремесла
🙅 Дело не в дедушке.
Пеп Гвардиола решил поделиться секретом своей сверхуспешной тренерской карьеры.
«Я расскажу вам секрет своего успеха. «Барселона», «Бавария Мюнхен», «Ман Сити»: Месси, Левандовски, Холанд, Агуэро. Это и есть успех. Я люблю свою маму и дедушку. Но с ними я не выиграю Лигу чемпионов», - заявил испанский тренер.
Спорить не будем - Пепу виднее. Давайте лучше представим, что Гвардиола снова выиграл Лигу чемпионов, после чего решил, что его работа в «Сити» подошла к концу.
Куда отправится Пеп после Манчестера?
ахахахахахаха
А Пеп умет распоряжаться и выстраивать команду и внедряя в нее топовых нападающих.
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