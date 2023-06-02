12 комментариев

🙅 Дело не в дедушке.

Пеп Гвардиола решил поделиться секретом своей сверхуспешной тренерской карьеры.

«Я расскажу вам секрет своего успеха. «Барселона», «Бавария Мюнхен», «Ман Сити»: Месси, Левандовски, Холанд, Агуэро. Это и есть успех. Я люблю свою маму и дедушку. Но с ними я не выиграю Лигу чемпионов», - заявил испанский тренер.

Спорить не будем - Пепу виднее. Давайте лучше представим, что Гвардиола снова выиграл Лигу чемпионов, после чего решил, что его работа в «Сити» подошла к концу.

Куда отправится Пеп после Манчестера?