19 комментариев

Лионель Месси покинул «ПСЖ» – клуб подтвердил это часами ранее. Какие теперь варианты у аргентинца?

«Аль-Хилаль». Это единственная команда из Саудовской Аравии, которая сделала предложение Месси. По некоторым данным, общая сумма предложения исчисляется миллиардами. Если быть точным, то 1,2 миллиарда евро. У Месси есть 15 дней, чтобы принять контракт.

Вероятность перехода: 50%

«Барселона». Большинство лиц, принимающих решения в каталанском клубе, хотят возвращения аргентинца. Похоже, этого хочет и семья Месси: Лео на днях прилетал в Барселону для переговоров, а его отец по телефону подтверждал Ла Лиге о серьезности намерений.

Сделку невозможно оформить быстро из-за финансовых сложностей – «Барса» спешит как может, но вынуждена ждать одобрения технико-экономического плана от Ла Лиги.

Вероятность перехода: 40%

«Интер Майами». Клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, заявил о своей заинтересованности в подписании Месси. Деньги в этом случае не будут проблемой, но выбор для Лео усложнится .

Вероятность перехода: 20%

«Ньюэллс Олд Бойз». Месси заявил, что надеется вернуться к корням и однажды сыграть за «Олд Бойз». Этим летом это маловероятно, так как Лео по-прежнему пользуется большим спросом у топ-клубов.

Вероятность перехода: 5%

Как думаете, куда перейдет Месси?