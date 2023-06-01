19 комментариев

После ухода из «ПСЖ» У Месси есть 4 варианта: рассматриваем вероятность каждого
Лионель Месси покинул «ПСЖ» – клуб подтвердил это часами ранее. Какие теперь варианты у аргентинца?
«Аль-Хилаль». Это единственная команда из Саудовской Аравии, которая сделала предложение Месси. По некоторым данным, общая сумма предложения исчисляется миллиардами. Если быть точным, то 1,2 миллиарда евро. У Месси есть 15 дней, чтобы принять контракт.
Вероятность перехода: 50%
«Барселона». Большинство лиц, принимающих решения в каталанском клубе, хотят возвращения аргентинца. Похоже, этого хочет и семья Месси: Лео на днях прилетал в Барселону для переговоров, а его отец по телефону подтверждал Ла Лиге о серьезности намерений.
Сделку невозможно оформить быстро из-за финансовых сложностей – «Барса» спешит как может, но вынуждена ждать одобрения технико-экономического плана от Ла Лиги.
Вероятность перехода: 40%
«Интер Майами». Клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, заявил о своей заинтересованности в подписании Месси. Деньги в этом случае не будут проблемой, но выбор для Лео усложнится .
Вероятность перехода: 20%
«Ньюэллс Олд Бойз». Месси заявил, что надеется вернуться к корням и однажды сыграть за «Олд Бойз». Этим летом это маловероятно, так как Лео по-прежнему пользуется большим спросом у топ-клубов.
Вероятность перехода: 5%
Как думаете, куда перейдет Месси?
20% - перейдет в другой Европейский клуб