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После ухода из «ПСЖ» У Месси есть 4 варианта: рассматриваем вероятность каждого

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Лионель Месси покинул «ПСЖ» – клуб подтвердил это часами ранее. Какие теперь варианты у аргентинца?

«Аль-Хилаль». Это единственная команда из Саудовской Аравии, которая сделала предложение Месси. По некоторым данным, общая сумма предложения исчисляется миллиардами. Если быть точным, то 1,2 миллиарда евро. У Месси есть 15 дней, чтобы принять контракт.

Вероятность перехода: 50%

«Барселона». Большинство лиц, принимающих решения в каталанском клубе, хотят возвращения аргентинца. Похоже, этого хочет и семья Месси: Лео на днях прилетал в Барселону для переговоров, а его отец по телефону подтверждал Ла Лиге о серьезности намерений.

Lionel Messi to leave PSG as World Cup winner's departure on a free transfer confirmed by Christophe Galtier | Goal.com US

Сделку невозможно оформить быстро из-за финансовых сложностей – «Барса» спешит как может, но вынуждена ждать одобрения технико-экономического плана от Ла Лиги.

Вероятность перехода: 40%

«Интер Майами». Клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бекхэму, заявил о своей заинтересованности в подписании Месси. Деньги в этом случае не будут проблемой, но выбор для Лео усложнится .

Вероятность перехода: 20%

«Ньюэллс Олд Бойз». Месси заявил, что надеется вернуться к корням и однажды сыграть за «Олд Бойз». Этим летом это маловероятно, так как Лео по-прежнему пользуется большим спросом у топ-клубов.

Вероятность перехода: 5%

Как думаете, куда перейдет Месси?

19 комментариев

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Igor Ivanov
Вот просто теоретически: у тебя есть миллиард, который ни ты, ни твои дети не успеют потратить. Всем всего хватит. Зачем тебе ещё один? Зачем лететь и тратить жизнь там, где не хочется? Где не комфортно ни тебе, ни семье.
+11
-1
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LevSmith
Короче с вероятностью 115% Месси куда-то перейдёт
+9
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Евсей Пролеткин
В БАРСЕЛОНУ!!!
+4
0
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Domian
Куда перейдет узнаем уже по факту, а пока журналисты будут писать догадки, юзеры это комментировать.
+2
0
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Кашшай Чакырович
Ответ Igor Ivanov
Вот просто теоретически: у тебя есть миллиард, который ни ты, ни твои дети не успеют потратить. Всем всего хватит. Зачем тебе ещё один? Зачем лететь и тратить жизнь там, где не хочется? Где не комфортно ни тебе, ни семье.
Там все таки есть папка ,а он как человек проживший в бедности всю свою молодость ,знает ,что денег много не бывает ,а как мы понимаем ,что папа для Месси является авторитетом !проблема в том ,что у Барселоны финансовые проблемы ,так думаю ,что трансфер уже состоялся бы !
+2
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breeze1989
Вероятность 115 процентов в сумме. В школу автора статьи.
+2
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LipinLipin
50+40+20+5=115. Интересные у вас вероятности
+2
-1
+1
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прощай Роналду
Ему Нужно подписать контракт на 1.2 лярда и играть в аренде в Барселоне💪🏻😎
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VERBLYUD
80% - вернется в Барсу
20% - перейдет в другой Европейский клуб
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Rachid
Думаю, что Месси перейдёт в Барселону - 100%..!!!..))))
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Очевидное невероятное
То что Месси хочет в Барселону это даже не обсуждается.
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aleksejsencov7@gmail.com
ООО! Уже 4 варианта, да ещё и с процентным соотношением 😁
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Vitalii-Just
Ответ Igor Ivanov
Вот просто теоретически: у тебя есть миллиард, который ни ты, ни твои дети не успеют потратить. Всем всего хватит. Зачем тебе ещё один? Зачем лететь и тратить жизнь там, где не хочется? Где не комфортно ни тебе, ни семье.
денег много не бывает: спросите у Рона
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Pavlo Pedko
Ответ Igor Ivanov
Вот просто теоретически: у тебя есть миллиард, который ни ты, ни твои дети не успеют потратить. Всем всего хватит. Зачем тебе ещё один? Зачем лететь и тратить жизнь там, где не хочется? Где не комфортно ни тебе, ни семье.
С миллиардом твоей семье там комфортно.
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barca1899messi
Ответ LevSmith
Короче с вероятностью 115% Месси куда-то перейдёт
🤣🤣🤣
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МГЕР
Ответ LevSmith
Короче с вероятностью 115% Месси куда-то перейдёт
Видимо автор не очень дружит с математикой
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Pavlo Pedko
Ответ LevSmith
Короче с вероятностью 115% Месси куда-то перейдёт
Вероятность завершить карьеру: -15%
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Женя
Ответ LevSmith
Короче с вероятностью 115% Месси куда-то перейдёт
😂😂👍я думал, я один заметил😂😂😂
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Jack Slater
Ответ breeze1989
Вероятность 115 процентов в сумме. В школу автора статьи.
Думаю не поможет.
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