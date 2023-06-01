Это поражение стало для Моуринью первым в финалах еврокубков - до этого было пять побед.

«Рома» в среду вечером уступила по пенальти «Севилье» (1:1, 1:4 пен.) в решающем матче турнира.

Португальский тренер получил медаль раньше всех, за несколько минут до награждения его команды, после чего подошел с наградой к трибуне «Пушкаш Арены» и бросил на трибуны.

Юный фанат «Ромы» хоть чем-то скрасил горечь от поражения любимой команды.