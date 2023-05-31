Яркая девушка с интересной биографией.

Лаутаро Мартинес сразу после окончания сезона в серии А закатил свадьбу, одним из гостей на которой стал Ромелу Лукаку, но пришел он не один, а в компании девушки по имени Меган.

Более известная под своим сценическим псевдонимом Megan Thee Stallion стала известной благодаря видео с фристайлами в социальных сетях.

В 2018 году у Лукаку и его предыдущей девушки Сары Менс них родился сын Ромео Эммануэль, но позже пара рассталась.

Меган Джовон Рут Пит родилась в Техасе в 1995 году.

Лукаку уже успел засветиться в творчестве Megan Thee Stallion - в одной из своих песен она называет его «европейский щеночек в Италии».

В 2020 с Меган случился неприятный эпизод - 15 июля она получила огнестрельные ранения. Позже Меган сообщила, что в нее стрелял тогдашний парень Тори Ланес.

В 2021 она стала обладательницей «Грэмми» как лучшая новая исполнительница.