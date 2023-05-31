Лукаку пришел на свадьбу к Лаутаро с новой девушкой: это американская рэп-исполнительца, в которую в 2020 году стрелял собственный парень😱😱😱
Яркая девушка с интересной биографией.
Лаутаро Мартинес сразу после окончания сезона в серии А закатил свадьбу, одним из гостей на которой стал Ромелу Лукаку, но пришел он не один, а в компании девушки по имени Меган.
Более известная под своим сценическим псевдонимом Megan Thee Stallion стала известной благодаря видео с фристайлами в социальных сетях.
В 2018 году у Лукаку и его предыдущей девушки Сары Менс них родился сын Ромео Эммануэль, но позже пара рассталась.
Меган Джовон Рут Пит родилась в Техасе в 1995 году.
Лукаку уже успел засветиться в творчестве Megan Thee Stallion - в одной из своих песен она называет его «европейский щеночек в Италии».
В 2020 с Меган случился неприятный эпизод - 15 июля она получила огнестрельные ранения. Позже Меган сообщила, что в нее стрелял тогдашний парень Тори Ланес.
В 2021 она стала обладательницей «Грэмми» как лучшая новая исполнительница.
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