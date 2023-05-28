Гаспачо
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🤯🤯🤯 10 лет подряд! Кингсли Коман снова выиграл чемпионат. Француз еще никогда не проигрывал национальную лигу

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Невероятный рекорд Кингсли Комана продолжается.

Похоже, что француз обладает притягательной силой для успеха - он выигрывает национальные чемпионаты уже 10 лет подряд. Если говорить еще проще - всегда.

И еще плюс два

Полузащитник взял свой первый национальный титул в 16 лет - в сезоне 2012/13 он выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ». Два раза подряд.

Потом случился переезд в «Ювентус», где Коман дважды поднял трофей Серии А.

Далее, как вам известно, француз последовал в «Баварию», с которой ежегодно берет титул Бундеслиги, начиная с сезона 2015/16.

Особенно фееричный титул получился в этом сезоне, где «Бавария» вырвала чемпионство на последних минутах заключительного тура, благодаря голу Джамала Мусиалы. Или наличию Комана?

Кому посоветуете купить Комана?

7 комментариев

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Кирилл Павлюченко
Арсенал и Дортмунд, - Бавария, сколько нам встанет трансфер Кингсли?!
+8
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ALMANAC
Вот почему Боруссия облажалась
+1
0
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Naneva
Надо брать.
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Ноно Гомес
В Лутон его купите, чтоб Апл взяли))
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Кокич
10 лет подряд... Даже у Ибрагимовича такого не было.
+1
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Андрес Бондаренко
Боули: "Сколько-сколько вы сказали? 200 миллионов? 250 - и по рукам!")))
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safe1q
11 лет и 12 чемпионатов
Автор даже картинку приложил, написал «плюс 2» и не пересчитал 👍
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