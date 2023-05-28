7 комментариев

🤯🤯🤯 10 лет подряд! Кингсли Коман снова выиграл чемпионат. Француз еще никогда не проигрывал национальную лигу
Невероятный рекорд Кингсли Комана продолжается.
Похоже, что француз обладает притягательной силой для успеха - он выигрывает национальные чемпионаты уже 10 лет подряд. Если говорить еще проще - всегда.
И еще плюс два
Полузащитник взял свой первый национальный титул в 16 лет - в сезоне 2012/13 он выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ». Два раза подряд.
Потом случился переезд в «Ювентус», где Коман дважды поднял трофей Серии А.
Далее, как вам известно, француз последовал в «Баварию», с которой ежегодно берет титул Бундеслиги, начиная с сезона 2015/16.
Особенно фееричный титул получился в этом сезоне, где «Бавария» вырвала чемпионство на последних минутах заключительного тура, благодаря голу Джамала Мусиалы. Или наличию Комана?
Кому посоветуете купить Комана?
Автор даже картинку приложил, написал «плюс 2» и не пересчитал 👍