7 комментариев

Невероятный рекорд Кингсли Комана продолжается.

Похоже, что француз обладает притягательной силой для успеха - он выигрывает национальные чемпионаты уже 10 лет подряд. Если говорить еще проще - всегда.

И еще плюс два

Полузащитник взял свой первый национальный титул в 16 лет - в сезоне 2012/13 он выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ». Два раза подряд.

Потом случился переезд в «Ювентус», где Коман дважды поднял трофей Серии А.

Далее, как вам известно, француз последовал в «Баварию», с которой ежегодно берет титул Бундеслиги, начиная с сезона 2015/16.

Особенно фееричный титул получился в этом сезоне, где «Бавария» вырвала чемпионство на последних минутах заключительного тура, благодаря голу Джамала Мусиалы. Или наличию Комана?

Кому посоветуете купить Комана?