Кто в начале сезона мог предположить, что из всех топ-5 чемпионатов Европы самая ожесточенная борьба за титул будет в Германии? «Бавария» и дортмундская «Боруссия» держали интригу до последних минут заключительного тура Бундеслиги, в котором обеим командам была необходима победа.

Перед игрой «Боруссию» поддержал экс-игрок команды – Эрлинг Холанд, который в Германии титул так и не взял, зато совсем недавно оформил чемпионство в Англии.

В Кельне подопечные Тухеля открыли счет на 8-й минуте, а в Дортмунде «шмели» в первом тайме пропустили два гола и не реализовали пенальти.

Во второй половине встречи «Кёльн» сравнял счет с одиннадцатиметрового, а в параллельном матче игроки Терзича начали забивать. При таком раскладе «Серебряная салатница» отправлялась в Дортмунд. Но на 89-й минуте Джамал Мусиала пробивает по воротам соперника.

Мяч оказывается в сетке, приближая «Баварию» к чемпионству. На лице Джамала отражена радость всех поклонников Рекордмайстера.

«Кёльн» счет изменить не смог. В своем матче «Бавария» победила. Подопечным Тухеля оставалось дождаться финального свистка в Дортмунде, где Зюле, экс-защитник «Баварии», сравнял счет в дополнительное время.

Мюнхенцы окружили Мюллера, который на телефоне отслеживал ход матча «шмелей».

В Дортмунде прозвучал финальный свисток. «Боруссия» сыграла с «Майнцем» вничью, а значит, «Бавария» 11-й раз подряд стала чемпионом Германии.

В Кельне игроки «Баварии» помчались праздновать к трибуне своих болельщиков. А в Дортмунде «шмели», так обидно упустившие трофей, обессиленно упали на газон.

Каждому поклоннику немецкого футбола особенно обидно за Марко Ройса, который ни разу в своей карьере не становился чемпионом страны. Терзичу пришлось успокаивать капитана своей команды.

Матс Хуммельс поднимал над головой «Серебряную салатницу» и в составе «Баварии», и выступая за «Боруссию». Чемпион мира очень хотел вновь привезти трофей на «Вестфаленштадион».

Джуд Беллингем, который летом с большой вероятностью расстанется с командой Терзича, после матча не смог сдержать слез.

Англичанин рукой прикрыл объектив камеры неучтивого оператора.

А в Кельне игроки «Баварии» испытывали совершенно противоположные эмоции. Йозуа Киммих не сдерживал чувств.

Канселу сегодня отмечает свой 29-й день рождения. Именинник стал не только победителем Бундеслиги, но и чемпионом Англии, взяв два титула за сезон. Такое достижение уже покорялось Кингсли Коману. В 2016 году француз стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и обладателем «Серебряной салатницы» с «Баварией».

«Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии в, пожалуй, одной из самых драматичных развязок сезона в этом столетии.

Кстати, ранее пресса сообщала, что оригинал «Серебряной салатницы» перед 34-м туром Бундеслиги отправится в Дортмунд. Так что баварцам пришлось довольствоваться репликой.

А в Дортмунде у «шмелей» есть нечто намного важнее самых ценных трофеев – преданные фанаты. Легендарная «желтая стена» оставалась на «Сигнал Идуне Парк» еще долгое время после финального свистка.

Последний тур Бундеслиги отлично показал, как выглядят горечь поражения и радость победы.