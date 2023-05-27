Гаспачо
Блог

📸 Пока в Кельне «Бавария» отмечала очередной титул, в Дортмунде игроки «Боруссии» не могли сдержать слез. Эмоциональный финал сезона в Германии

Матс Хуммельс Матс Хуммельс
Марко Ройс Марко Ройс
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Томас Мюллер Томас Мюллер
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
бундеслига Германия бундеслига Германия
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Жоау Канселу Жоау Канселу
Клубы Клубы
Бавария Бавария
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Томас Тухель Томас Тухель
Эдин Терзич Эдин Терзич
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Футбол Футбол

Кто в начале сезона мог предположить, что из всех топ-5 чемпионатов Европы самая ожесточенная борьба за титул будет в Германии? «Бавария» и дортмундская «Боруссия» держали интригу до последних минут заключительного тура Бундеслиги, в котором обеим командам была необходима победа.

Перед игрой «Боруссию» поддержал экс-игрок команды – Эрлинг Холанд, который в Германии титул так и не взял, зато совсем недавно оформил чемпионство в Англии.

В Кельне подопечные Тухеля открыли счет на 8-й минуте, а в Дортмунде «шмели» в первом тайме пропустили два гола и не реализовали пенальти.

Во второй половине встречи «Кёльн» сравнял счет с одиннадцатиметрового, а в параллельном матче игроки Терзича начали забивать. При таком раскладе «Серебряная салатница» отправлялась в Дортмунд. Но на 89-й минуте Джамал Мусиала пробивает по воротам соперника.

Мяч оказывается в сетке, приближая «Баварию» к чемпионству. На лице Джамала отражена радость всех поклонников Рекордмайстера.

«Кёльн» счет изменить не смог. В своем матче «Бавария» победила. Подопечным Тухеля оставалось дождаться финального свистка в Дортмунде, где Зюле, экс-защитник «Баварии», сравнял счет в дополнительное время.

Мюнхенцы окружили Мюллера, который на телефоне отслеживал ход матча «шмелей».

В Дортмунде прозвучал финальный свисток. «Боруссия» сыграла с «Майнцем» вничью, а значит, «Бавария» 11-й раз подряд стала чемпионом Германии.

В Кельне игроки «Баварии» помчались праздновать к трибуне своих болельщиков. А в Дортмунде «шмели», так обидно упустившие трофей, обессиленно упали на газон.

Каждому поклоннику немецкого футбола особенно обидно за Марко Ройса, который ни разу в своей карьере не становился чемпионом страны. Терзичу пришлось успокаивать капитана своей команды.

Матс Хуммельс поднимал над головой «Серебряную салатницу» и в составе «Баварии», и выступая за «Боруссию». Чемпион мира очень хотел вновь привезти трофей на «Вестфаленштадион».

Джуд Беллингем, который летом с большой вероятностью расстанется с командой Терзича, после матча не смог сдержать слез.

Англичанин рукой прикрыл объектив камеры неучтивого оператора.

А в Кельне игроки «Баварии» испытывали совершенно противоположные эмоции. Йозуа Киммих не сдерживал чувств.

Канселу сегодня отмечает свой 29-й день рождения. Именинник стал не только победителем Бундеслиги, но и чемпионом Англии, взяв два титула за сезон. Такое достижение уже покорялось Кингсли Коману. В 2016 году француз стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и обладателем «Серебряной салатницы» с «Баварией».

«Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии в, пожалуй, одной из самых драматичных развязок сезона в этом столетии.

Кстати, ранее пресса сообщала, что оригинал «Серебряной салатницы» перед 34-м туром Бундеслиги отправится в Дортмунд. Так что баварцам пришлось довольствоваться репликой.

А в Дортмунде у «шмелей» есть нечто намного важнее самых ценных трофеев – преданные фанаты. Легендарная «желтая стена» оставалась на «Сигнал Идуне Парк» еще долгое время после финального свистка.

Последний тур Бундеслиги отлично показал, как выглядят горечь поражения и радость победы.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yen Bedder
Когда за 10 минут до конца я увидел, что Бавария пропустила и теперь по очкам Дортмунд снова становился выше, я не мог представить как, черт возьми так бездарно слив этот матч, они будут праздновать такое чемпионство. В любом случае это уже не важно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий