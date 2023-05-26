Гаспачо
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Как спят футболисты. Уморительный анимированный ролик, в котором досталось всем 😴😈

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Сезон глазами Хуна Аммана.

Сезон 2022/23 подходит к концу и все, причастные к миру футбола, подводят итоги доступными ими способами.

Известный художник Хуна Амман сделал это так, как и положено творцу. В его соцсетях появился анимированный ролик, в котором с юмором показано, как спят игроки и тренеры.

В видео попало множество запоминающихся моментов этого сезона. Там и Роналду в окружении своих детей и форме «Аль-Насра», и Салах, которому вновь не удалось отмстить «Реалу» за поражение в 2018 году, и Лисандро Мартинес, чей рост обсуждали все эксперты на британском телевидении.

Конечно же, не обошлось без Месси, умиротворенно спящего под бдительным взглядом Де Поля после победы на ЧМ, Хакими, переписавшего, по словам журналистов, всю свою собственность на маму, Гвардиолы, удовлетворенного новым титулом, и Азара, который вечно не в форме.

Не спится только Эрику тен Хагу, чьим самым страшным кошмаром, по версии художника, является Харри Магуайр.

Сколько же всего успело произойти за эти десять месяцев.

12 комментариев

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Dr.Gebbelsss
Мне понравилось, смешно и креативно)
+6
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Evgen_Hazard
Про Лэмпса жиза
+3
0
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Абдул Абакаев
про Лео реально угарно
+1
0
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YNWA GS
Ответ Wesley
А что с Гави, кто в курсе?
Ему шорты стянул во время матча в борьбе за мяч
+2
-1
+1
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Wesley
А что с Гави, кто в курсе?
0
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arslankolesov71@gmail.com
Нуньес😂😂😂
0
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Yerkinio_
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Абдул Абакаев
про автобус Симеоне не актуально уже года 2. щас Аллегри можно так изображать и Моура
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-1
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Стас Игоревич
Ответ Dr.Gebbelsss
Мне понравилось, смешно и креативно)
Прикольный! Нуньес на полу топчик.
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Alexander Katschalow
Ответ Yerkinio_
Комментарий удален модератором
Выздоравливай
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Абдул Абакаев
Ответ proeast
Про Моуриньо не актуально лет как 10
актуально по сей день. смотри как Рома играет. а вот шутки про это да не актуальны
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