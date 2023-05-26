12 комментариев

Сезон глазами Хуна Аммана.

Сезон 2022/23 подходит к концу и все, причастные к миру футбола, подводят итоги доступными ими способами.

Известный художник Хуна Амман сделал это так, как и положено творцу. В его соцсетях появился анимированный ролик, в котором с юмором показано, как спят игроки и тренеры.

В видео попало множество запоминающихся моментов этого сезона. Там и Роналду в окружении своих детей и форме «Аль-Насра», и Салах, которому вновь не удалось отмстить «Реалу» за поражение в 2018 году, и Лисандро Мартинес, чей рост обсуждали все эксперты на британском телевидении.

Конечно же, не обошлось без Месси, умиротворенно спящего под бдительным взглядом Де Поля после победы на ЧМ, Хакими, переписавшего, по словам журналистов, всю свою собственность на маму, Гвардиолы, удовлетворенного новым титулом, и Азара, который вечно не в форме.

Не спится только Эрику тен Хагу, чьим самым страшным кошмаром, по версии художника, является Харри Магуайр.

Сколько же всего успело произойти за эти десять месяцев.