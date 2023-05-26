Жесть из Испании: во время матча грабители избили и обокрали девушку сына легенды «Барселоны»: она как две капли воды похожа на Адриану Лиму😱
Инцидент произошел вчера вечером.
Несколько человек в капюшонах проникли в дом полузащитника «Валенсии» Джастина Клюйверта - сына легенды «Барсы».
Злоумышленники его девушку и украли драгоценности и часы на общую сумму около 200 тысяч евро.
Ограбление произошло, когда девушка Клюйверта возвращалась с прогулки с собакой. Нападавшие избили ее, чтобы она сказала им, где находятся ценные вещи. По данным полиции, нападение продолжалось не более пяти минут.
Игрока дома не было – он находился на Балеарских островах, где готовился к матчу с «Мальоркой».
О девушке Джастина мало что известно - даже вездесущие английские таблоиды не смогли разузнать ее имя, а популярные поисковые системы с идентификацией лиц путают ее с Адрианой Лимой.
Девушки действительно очень похожи.
Клюйверт-младший несколько раз выкладывал с ней фото у себя в инстаграме, но не уточнял ее имя и не отмечал на фото.
После случившегося Джастин закрепил фото девушки у себя на странице.
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