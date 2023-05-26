Гаспачо
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Жесть из Испании: во время матча грабители избили и обокрали девушку сына легенды «Барселоны»: она как две капли воды похожа на Адриану Лиму😱

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Инцидент произошел вчера вечером.

Несколько человек в капюшонах проникли в дом полузащитника «Валенсии» Джастина Клюйверта - сына легенды «Барсы».

Злоумышленники его девушку и украли драгоценности и часы на общую сумму около 200 тысяч евро.

Ограбление произошло, когда девушка Клюйверта возвращалась с прогулки с собакой. Нападавшие избили ее, чтобы она сказала им, где находятся ценные вещи. По данным полиции, нападение продолжалось не более пяти минут.

Игрока дома не было – он находился на Балеарских островах, где готовился к матчу с «Мальоркой».

О девушке Джастина мало что известно - даже вездесущие английские таблоиды не смогли разузнать ее имя, а популярные поисковые системы с идентификацией лиц путают ее с Адрианой Лимой.

Адриана Лима

Девушки действительно очень похожи.

Девушка Джастина

Клюйверт-младший несколько раз выкладывал с ней фото у себя в инстаграме, но не уточнял ее имя и не отмечал на фото.

После случившегося Джастин закрепил фото девушки у себя на странице.

5 комментариев

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DHARMA Initiative
Такое так часто происходит в Испании,возникает твердое ощущение что полиция в доле. Просто беспредел. Испанский позор
+5
0
+5
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Vlad Cojocaru
Девушку сына легенды!
+2
0
+2
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Артем Бреховских
"Браселона"?) Серьёзно?)
+1
-1
0
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Совесть Черданцева
Ответ Артем Бреховских
"Браселона"?) Серьёзно?)
Спортсру: спидран новостей
+1
-1
0
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Артур Ганненко
Ответ DHARMA Initiative
Такое так часто происходит в Испании,возникает твердое ощущение что полиция в доле. Просто беспредел. Испанский позор
Во Франции и Англии тоже в последние годы были подобные случаи, так что Испания здесь особо не отличается
0
0
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