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Красная Винисиуса отменена, но в аналогичной ситуации Левандовски дисквалифицировали на 3 матча: все дело в расизме или патронаже «Реала»?

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Винисиуса жаль, но последовательность решений тоже важна.

Напомним, в ноябре прошлого года нападающий каталонцев был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте. Более того, арбитру Хесусу Хилю Мансано показалось, что поляк, уходя в подтрибунное помещение, что-то жестикулировал в адрес судьи, хотя Роберт даже не смотрел в его сторону.

За эти действия форвард «Барсы» был дисквалифицирован на 3 матча. Вскоре клуб объявил, что подаст апелляцию на это решение, но дисквалификацию оставили в силе.

А вчера стало известно, что Винисиус избежал дисквалификации на ближайшие матчи. Бразилец в ходе конфликта между игроками «Реала» и «Валенсии» в конце матча 35-го тура Ла Лиги рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Как передает Marca, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса Жуниора. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.

41 комментарий

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Bazilic
Кабинет весь сезон пытался победить Барсу через судей
+41
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Bazilic
Ответ Real_v_dushe
Всё дело в намеренной ошибке видеосудьи в отношении Реала. Причём здесь польская палка вообще? Несравнимая ситуации.
А как это отменяет фол Винисиуса?
+27
-2
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QWertY
А точно Барселона башляла Негрейре, а не судьяРеал?
+35
-14
+21
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Buharoid
Реал пробил зашкаливающее количество пенальти в лиге (Барселоне и Атлетико пенки практически не давали), от Реала отскакивают любые апелляции, а теперь вот такие судейские двойные стандарты. Совсем не кабинетный клуб.
+22
-7
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Ариф Мейланов
Хоть судья и ошибся, и винисиус не первый начал, но все равно считаю странным отмену красной карточки, все-таки удар это неспортивное поведение
+7
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wizard58
Ну спасибо, комитет, удружил. Вини получил красную за дело - правила есть привила, ответственность лежит на каждом. Нужно было Дуро заочно красную выдавать и обоих на дисквал на пару матчей. А теперь это очередной повод для сектантов больше чем рычаг активно зубоскалить. Спасибо, испанские кре тины!
+6
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Рокко Сиффредди
фанатам надо заряжать: "Винисиус - не обезьяна!"
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CopaAmerica
неверное решение, красная карточка выдана правильно, только комитет должен был дополнительно принять решение о дисквалификации игрока валенсии, а теперь получается оба отделались желтыми за выходки тянущие на красные
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blablagaming
Да хорош накидывать на вентилятор. Давно всем понятно, что судейство в Ла Лиге это цирк. Так же как дисквалификация в конце сезона, который уже проигран, ни на что не повлияет. У Барсы другие проблемы - как объяснить, зачем они платили деньги Негрейро.
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ten Hag
Ответ Arkadios Avgitidis
навесы)) где там техника?
Навесы это к чави
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Arkadios Avgitidis
Ответ Buharoid
Реал пробил зашкаливающее количество пенальти в лиге (Барселоне и Атлетико пенки практически не давали), от Реала отскакивают любые апелляции, а теперь вот такие судейские двойные стандарты. Совсем не кабинетный клуб.
диктат...режимный кружок Перец и ко.
+4
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Артем Головачев
Ответ Real_v_dushe
Всё дело в намеренной ошибке видеосудьи в отношении Реала. Причём здесь польская палка вообще? Несравнимая ситуации.
Надо было выдавать просто 2 красные и 2 дисквалификации, вот и все. Ситуация с курвой вообще абсурдная
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Gio S
Я вот не понимаю , темнокожие парни нормально играют и не выпендриваются . Этот клоун уже не раз скандал устраивает . Не давно же было , что он начал клубу уровнем ниже говорить что их место во второй лиге . Или думает противнику приятно слушать мол вот он такой крутой за Реал выступает , а остальные за второсортные клубы . Ему надо за собой следить надо в первую очередь и за своим языком .
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Совесть Черданцева
Но Негрейре платила Барселона, не перепутайте
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Александр Барановский
Он не первый раз показывает пальцы судье, но ему всё сходит...
Я смотрю, что теперь темнокожим вообще всё будет дозволенно....
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ts_vlad
У Реала даже никакого мотива отменять КК нет. Сезон доигрывается, клуб ни за что не сражается, Винисиус на травме и так пропустит те же 1-2 матча. Просто на фоне скандала все органы решили активизироваться (неожиданно спустя полгода нашли и наказали фанатов Атлетико, повесивших куклу винисиуса на мосту и тд)
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фан Барсы
Ответ Makar Tert
Вам не кажется что дело в том что Лёве тоже сначала отменили дисквалификацию, а потом вернули? Также скорее всего будет и с Винисиусом
Леве не отменяли, Барса подала апелляцию но им отказали.
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ts_vlad
Ответ wizard58
Ну спасибо, комитет, удружил. Вини получил красную за дело - правила есть привила, ответственность лежит на каждом. Нужно было Дуро заочно красную выдавать и обоих на дисквал на пару матчей. А теперь это очередной повод для сектантов больше чем рычаг активно зубоскалить. Спасибо, испанские кре тины!
Самое смешное, что Винисиус и так пропустит 1-2 матча из-за травмы))
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ts_vlad
Ответ Игорь Климов
Да, теперь про кабинет можно официально подтвердить после таких решений, когда отменили Красную карточку у Винисиуса!
Чтобы предположить, что Мадрид что-то решал через кабинет у Мадрида должен быть мотив. Какой мотив отменять КК игрока, который на травме и пропустит 1-2 матча в любом случае?
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Loegaire Bell
Ответ Makar Tert
Вам не кажется что дело в том что Лёве тоже сначала отменили дисквалификацию, а потом вернули? Также скорее всего будет и с Винисиусом
Левандовски ничего не отменяли, а просто приостановили её действие пока не была рассмотрена апелляция. Апелляцию отклонили.
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Александр Барановский
Ответ Zainal
Количество пенальти обусловлено тем, что в Реале играет много техничных дриблёров на которых часто фолят в штрафной. Игра Барсы и Атлетико игра в мелкий пас, прострел и кто-то замыкает. В Реале или идёт очень быстрая перепасовка когда защитники не успевают и фолят или Родриго с Винни идут в дриблинг в штрафной и их сбивают.
По вашему мнению в Барсе играют одни брёвна?
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ts_vlad
Ответ Arkadios Avgitidis
навесы)) где там техника?
Не позорься. В Мадриде 2 года с ухода Зидана навесов не видно.
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distress of ignorance
Ответ QWertY
А точно Барселона башляла Негрейре, а не судьяРеал?
Точно)
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distress of ignorance
Совершенно разные ситуации вообще-то, зачем сову на глобус натягивать?
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Emin Aliev
Наплакал и получил отмену за эпизод с игроком, который его не оскорблял. Единственное, что можно было сделать- это дать дисквалификацию игроку Валенсии.

Тебас выставил себя клоуном и сливочным подсосом после этого.

Что дальше? темнокожим можно будет вырубить соперника и сослаться, что его оскорбляли с трибун и типа все расисты и фанаты Гитлера ? позор то какой
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