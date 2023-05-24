41 комментарий

Винисиуса жаль, но последовательность решений тоже важна.

Напомним, в ноябре прошлого года нападающий каталонцев был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте. Более того, арбитру Хесусу Хилю Мансано показалось, что поляк, уходя в подтрибунное помещение, что-то жестикулировал в адрес судьи, хотя Роберт даже не смотрел в его сторону.

За эти действия форвард «Барсы» был дисквалифицирован на 3 матча. Вскоре клуб объявил, что подаст апелляцию на это решение, но дисквалификацию оставили в силе.

А вчера стало известно, что Винисиус избежал дисквалификации на ближайшие матчи. Бразилец в ходе конфликта между игроками «Реала» и «Валенсии» в конце матча 35-го тура Ла Лиги рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Как передает Marca, Комитет по спортивным соревнованиям RFEF в результате многочасового обсуждения принял решение отменить дисквалификацию Винисиуса Жуниора. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.