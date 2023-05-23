Гаспачо
Блог

«Не забил, но уничтожил»: игрок сборной Аргентины ударом с пенальти завалил и вратаря Бразилии, и сами ворота💪🏻💪🏻💪🏻

сборная Аргентины сборная Аргентины
Клубы Клубы
сборная Бразилии сборная Бразилии
Мини-футбол Мини-футбол

Дело было на Кубке Америки по футзалу в Парагвае.

Противостояние Аргентины и Бразилии в футзале не менее жаркое, чем в большом футболе. Вот и на последнем Кубке Америки команды завершили основное время матча со счетом 3:3, а судьбу матча решила послематчевая серия пенальти, в которой сильнее оказались аргентинцы.

Но стоит отдать должное вратарю Бразилии Диего Ронкальо, который после удара Лукаса Боло отразил мяч головой, побывал в нокдауне и завалил ворота – но гол не пропустил.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den Strel'cov
чтобы не втыкал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Maxhoh
И в чем тут сила ? Любой такой удар мячом в голову пошатнёт человека и тот как в нокдауне будет заваливаться назад
Забейте, тут люди с обычным-то мячом не играли ни разу, а уж футзальным прилетит... Но это мсье Фёдоров, так что норм)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий