Дело было на Кубке Америки по футзалу в Парагвае.

Противостояние Аргентины и Бразилии в футзале не менее жаркое, чем в большом футболе. Вот и на последнем Кубке Америки команды завершили основное время матча со счетом 3:3, а судьбу матча решила послематчевая серия пенальти, в которой сильнее оказались аргентинцы.

Но стоит отдать должное вратарю Бразилии Диего Ронкальо, который после удара Лукаса Боло отразил мяч головой, побывал в нокдауне и завалил ворота – но гол не пропустил.