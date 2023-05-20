Гаспачо
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Игрок «Валенсии» поблагодарил фанатов за поддержку в матче против «Реала». Позже ему пришлось извиняться за свой пост

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Но вышло не очень.

Вчера «Реал» проиграл со счетом 0:1 в гостях у «Валенсии» на стадионе «Месталья», но эта встреча скорее запомнилась не результатом, а расистским скандалом, развернувшимся вокруг Винисиуса.

Фанаты хозяев оскорбляли вингера мадридцев, начиная с его прибытия на арену и до финального свистка, — его называли «дураком» и «обезьяной».

Десятки нынешних игроков, экс-футболистов, тренеров, клубов и сборных поддержали бразильца, но не Габриэл Паулиста из «Валенсии», который не был включен в заявку на матч. После игры он выложил в свои соцсети фото трибун с подписью:

«Месталья», ты лучшая 🫡👏🏻».

Естественно, в комментариях ему сразу же напихали в панамку указали, что это высказывание как минимум неуместно, поэтому футболист решил объясниться:

«Когда весь стадион называет человека «глупым», это сильно отличается от того, когда его называют «обезьяной». Если там был кто-то, кто является расистом, то он должен заплатить, да. Но мой пост посвящен победе, в которой болельщики сыграли решающую роль».

Кажется, своими объяснениями Паулиста ситуацию не исправил. Как вы считаете?

4 комментария

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filippa
Ответ Алексей Дрожжин
самое интересное, что паулиста сам бразилец, и вроде как должен наоборот поддерживать соотечественника
должен кому?
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KTK
Ответ filippa
должен кому?
Нацикам наверное задолжал
0
0
0
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