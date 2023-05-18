43 комментария

Роберт этот спор выиграл по всем параметрам.

Переход Левандовского из «Баварии» в «Барселону» был мучительно тяжелым, но когда трансфер все же состоялся, кулес, как и фанаты «Реала», ждали мощнейшего противостояния лучших бомбардиров Европы последних лет.

Однако на деле обладатель «Золотого мяча» Бензема не смог оказать достойного противостояния польской голевой машине - в Ла Лиге у Роберта 21 забитый гол против 17 у Бензема, а на прошлых выходных каталонцы досрочно оформили чемпионство.

Больше того, даже в Лиге чемпионов, из которой «Барса» вылетела еще на групповом этапе Левандовски забил на один мяч больше, чем Бензема (5 против 4), хотя «Реал» остановился в шаге от финала.