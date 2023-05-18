43 комментария

Перед началом сезона все ждали бомбардирскую дуэль Левандовского и Бензема: все закончилось полной капитуляцией Мадрида
Роберт этот спор выиграл по всем параметрам.
Переход Левандовского из «Баварии» в «Барселону» был мучительно тяжелым, но когда трансфер все же состоялся, кулес, как и фанаты «Реала», ждали мощнейшего противостояния лучших бомбардиров Европы последних лет.
Однако на деле обладатель «Золотого мяча» Бензема не смог оказать достойного противостояния польской голевой машине - в Ла Лиге у Роберта 21 забитый гол против 17 у Бензема, а на прошлых выходных каталонцы досрочно оформили чемпионство.
Больше того, даже в Лиге чемпионов, из которой «Барса» вылетела еще на групповом этапе Левандовски забил на один мяч больше, чем Бензема (5 против 4), хотя «Реал» остановился в шаге от финала.
Щепка?)
бензема 6
В больших матчах Роберт стабильно молчал и не мог ничего, и это факт
Ну а стату набить на условных Эйбарах много ума не надо, им можно забивать и без такого нападающего, а Лёву то как раз и брали с учетом его уровня и опыта для игры с соперниками аля Реал, Бавария
Бенз 3400 минуты 31 голов
в Ла лиге
Лева 30 матчей 21 голов
Бенз 21 матчей 17 голов
о чем речь? какие все параметры? да Бенз не выступил как в прошлом году, потому что ему мешали травмы, и он реже чем Лева играл
так что если учитывать без пенок то Роберт 21 а карим всего 11
а то он сидел бы с 11 голоми
Если снять пенки Бензема, то Лева в среднем забил каждой 133 минут, а Бензема каждой 136 минут. Лева более результативна чем Бензема. Дуйся отсюда;)