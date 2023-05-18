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Перед началом сезона все ждали бомбардирскую дуэль Левандовского и Бензема: все закончилось полной капитуляцией Мадрида

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Роберт этот спор выиграл по всем параметрам.

Переход Левандовского из «Баварии» в «Барселону» был мучительно тяжелым, но когда трансфер все же состоялся, кулес, как и фанаты «Реала», ждали мощнейшего противостояния лучших бомбардиров Европы последних лет.

Однако на деле обладатель «Золотого мяча» Бензема не смог оказать достойного противостояния польской голевой машине - в Ла Лиге у Роберта 21 забитый гол против 17 у Бензема, а на прошлых выходных каталонцы досрочно оформили чемпионство.

Больше того, даже в Лиге чемпионов, из которой «Барса» вылетела еще на групповом этапе Левандовски забил на один мяч больше, чем Бензема (5 против 4), хотя «Реал» остановился в шаге от финала.

43 комментария

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Alex_V69
21:17 не похоже на полную капитуляцию. Скорее на победу в упорной борьбе. Ну и, конечно, оба забили маловато для себя самих.
+47
-3
+44
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Виктор Кашшаи
Стоп, если Роберт - бревно, так кто тогда Бензема?
Щепка?)
+39
-13
+26
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Темирлан Шаваев
А если ещё убрать пенальти
+22
-5
+17
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Виктор Кашшаи
Ответ Темирлан Шаваев
А если ещё убрать пенальти
Статистика Бензема:📉
+14
-4
+10
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Максим Подлубняк
Ответ Anvar Umarov
Лева 4400 минуты 33 голов Бенз 3400 минуты 31 голов в Ла лиге Лева 30 матчей 21 голов Бенз 21 матчей 17 голов о чем речь? какие все параметры? да Бенз не выступил как в прошлом году, потому что ему мешали травмы, и он реже чем Лева играл
лева 0 пенок
бензема 6
+9
-1
+8
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Геннадий Чеботарев
автор бредятины написал.
+8
-5
+3
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Игорь Климов
Против фактов не попрёшь.
+8
-5
+3
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Александр Опёнышев
Ответ VuNePonimaete
Этим большинством были и фанаты Барсы до его перехода)
Ну некоторые и сейчас так считают, и я, например
В больших матчах Роберт стабильно молчал и не мог ничего, и это факт
Ну а стату набить на условных Эйбарах много ума не надо, им можно забивать и без такого нападающего, а Лёву то как раз и брали с учетом его уровня и опыта для игры с соперниками аля Реал, Бавария
+4
-1
+3
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Anvar Umarov
Лева 4400 минуты 33 голов
Бенз 3400 минуты 31 голов

в Ла лиге
Лева 30 матчей 21 голов
Бенз 21 матчей 17 голов

о чем речь? какие все параметры? да Бенз не выступил как в прошлом году, потому что ему мешали травмы, и он реже чем Лева играл
+6
-3
+3
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Он Самый
Ответ Anvar Umarov
Лева 4400 минуты 33 голов Бенз 3400 минуты 31 голов в Ла лиге Лева 30 матчей 21 голов Бенз 21 матчей 17 голов о чем речь? какие все параметры? да Бенз не выступил как в прошлом году, потому что ему мешали травмы, и он реже чем Лева играл
Добавлю хет-трик Карима в очном поединке в дерби!
+2
0
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Виктор Кашшаи
Ответ RealOneLove
Где тут написано, что Роберт "бревно"?
Нет нет нет, большинство людей называли его бревном
+5
-3
+2
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xDe xDe
Странные выводы у автора. В Лиге ещё четыре матча, а разница всего в четыре мяча. Некоторая голевая засуха у Бензема действительно присутствует, но 21:17 это всяко не "полная капитуляция", даже если поляк всё равно по итогам сезона останется лучшим бомбардиром.
+6
-4
+2
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СД18
Ничего, если вернется Месси, то он опять будет первым бомбардиром Ла лиги.
+1
0
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Максим Подлубняк
у Карима 17 голов и 6 из них с пенок, а Барса выйграла Ла Лигу без бенок вообще
так что если учитывать без пенок то Роберт 21 а карим всего 11
+1
0
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Djone Evans
Бензема после ЗМ стал играть хуже любителя. Не помню в этом сезоне ни единого матча где он сам сотворил гол. К сожалению, уровень игры оставляет желать лучшего...
+1
0
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Mario Ferucci
Бенз в ла лиге играл намного меньше, а отстал всего на 4 мяча. У автора полная капитуляция мозга
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0
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Pavel Harriss
правильно, зачем автору писать сыгранные минуты.
+1
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RealOneLove
Ответ Виктор Кашшаи
Нет нет нет, большинство людей называли его бревном
Ааа, это печально и глупо
+3
-2
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Catalonia is the independent republic
Ответ Он Самый
Добавлю хет-трик Карима в очном поединке в дерби!
Его хет-трик к да лиге не имеет отношения
+1
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Максим Подлубняк
Ответ Tiko Tiko
Комментарий удален модератором
а кто ему виноват что бревно сломалось скажите спасибо что реалу липовые пенки дают
а то он сидел бы с 11 голоми
+1
0
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Catalonia is the independent republic
Ответ xDe xDe
Странные выводы у автора. В Лиге ещё четыре матча, а разница всего в четыре мяча. Некоторая голевая засуха у Бензема действительно присутствует, но 21:17 это всяко не "полная капитуляция", даже если поляк всё равно по итогам сезона останется лучшим бомбардиром.
А если без учёта пенальти?
+1
0
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VuNePonimaete
Ответ Александр Опёнышев
Ну некоторые и сейчас так считают, и я, например В больших матчах Роберт стабильно молчал и не мог ничего, и это факт Ну а стату набить на условных Эйбарах много ума не надо, им можно забивать и без такого нападающего, а Лёву то как раз и брали с учетом его уровня и опыта для игры с соперниками аля Реал, Бавария
ну с его приходом чемпионство взяли, так что он топ все равно
+2
-2
0
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Ivang King
Ответ Виктор Кашшаи
Стоп, если Роберт - бревно, так кто тогда Бензема? Щепка?)
Глупец тот кто его таковым считает, ну сравнение здесь с Бензема не много глупым, не находишь ? Бенз на матчей 5 меньше сыграл если что
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predMBAPPE
Ответ Виктор Кашшаи
Стоп, если Роберт - бревно, так кто тогда Бензема? Щепка?)
Обрубок🤣
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Jor Hakobyan
Ответ Anvar Umarov
Лева 4400 минуты 33 голов Бенз 3400 минуты 31 голов в Ла лиге Лева 30 матчей 21 голов Бенз 21 матчей 17 голов о чем речь? какие все параметры? да Бенз не выступил как в прошлом году, потому что ему мешали травмы, и он реже чем Лева играл
Бензема 21 матчей 6 пенальти.
Если снять пенки Бензема, то Лева в среднем забил каждой 133 минут, а Бензема каждой 136 минут. Лева более результативна чем Бензема. Дуйся отсюда;)
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