Гаспачо
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Лучший гол месяца уже забит: в Мексике вратарь отличился ударом «с руки» из своей штрафной🔥🔥🔥

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Редкий гол!

В полуфинале мексиканской Клаусуры за право сыграть в решающем матче встречались «Селайя» и «Морелия». Первый матч завершился вничью 1:1, а вот второй превратился в настоящий триллер.

Счет в первом открыли игроки «Селайи», но к концу второго тайма гости уже вели 2:1. В уже добавленное время хозяева отправились в чужую штрафную всей командой - пришел даже вратарь!

Вот только его решающий удар получился слабым, а вот вратарь «Морелии» Сантьяго Рамирес оказался чрезвычайно точен.

4 комментария

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Bazing
От ворот до ворот не считается.
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Zlatan Ibra
От ворот до ворот гол не в счёт!
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Mephisto_BLR
От ворот до ворот можно, но если вратарю бить не с рук. А так не всчет!)
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