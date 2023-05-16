Редкий гол!

В полуфинале мексиканской Клаусуры за право сыграть в решающем матче встречались «Селайя» и «Морелия». Первый матч завершился вничью 1:1, а вот второй превратился в настоящий триллер.

Счет в первом открыли игроки «Селайи», но к концу второго тайма гости уже вели 2:1. В уже добавленное время хозяева отправились в чужую штрафную всей командой - пришел даже вратарь!

Вот только его решающий удар получился слабым, а вот вратарь «Морелии» Сантьяго Рамирес оказался чрезвычайно точен.