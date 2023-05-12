Гаспачо
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🤪🤪🤪 «Неудивительно, что он ушел». В соцсетях завирусился ролик с тренировки «Ман Сити», где футболисты мучают Канселу. Лицо Пепа говорит о многом 🤨

Манчестер Сити Манчестер Сити
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Жоау Канселу Жоау Канселу
Футбол Футбол

Не похоже, что португальцу было весело.

В соцсетях обрело вторую молодость видео с тренировки «Ман Сити», на которой футболисты решили немного подурачиться.

По какой-то причине горожане решили защекотать Жоау Канселу до смерти. Не получилось – он удрал. Да еще и в «Баварию».

Однако самое забавное в этом ролике – реакция Пепа.

Фанаты не смогли промолчать.

💭 «Вот почему Канселу уехал в мюнхенскую «Баварию», лол».

💭 «Я люблю мой клуб».

💭 «Нужно избавиться от этого пердуна Канселу».

💭 «Неудивительно, что он ушел».

💭 «Пепу аж плохо стало».

💭 «Пеп думает «почему я ушел от Месси, Иньесты и Хави?»

4 комментария

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siragh@yandex.ru
Да ни о чем Пеп не думал,он какать хотел
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+9
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TravenS
Этак Чугунов до школьных разборок скоро доберётся...
+3
-2
+1
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garap83@ukr.net
Новость просто .ля
+1
0
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BeastI666I
Комментарий удален модератором
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mallowan
Ответ BeastI666I
Комментарий удален модератором
Опять кумира своего упоминаете везде, не устали еще?
+1
-1
0
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