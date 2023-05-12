🤪🤪🤪 «Неудивительно, что он ушел». В соцсетях завирусился ролик с тренировки «Ман Сити», где футболисты мучают Канселу. Лицо Пепа говорит о многом 🤨
Не похоже, что португальцу было весело.
В соцсетях обрело вторую молодость видео с тренировки «Ман Сити», на которой футболисты решили немного подурачиться.
По какой-то причине горожане решили защекотать Жоау Канселу до смерти. Не получилось – он удрал. Да еще и в «Баварию».
Однако самое забавное в этом ролике – реакция Пепа.
Фанаты не смогли промолчать.
💭 «Вот почему Канселу уехал в мюнхенскую «Баварию», лол».
💭 «Я люблю мой клуб».
💭 «Нужно избавиться от этого пердуна Канселу».
💭 «Неудивительно, что он ушел».
💭 «Пепу аж плохо стало».
💭 «Пеп думает «почему я ушел от Месси, Иньесты и Хави?»
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