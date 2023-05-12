Не похоже, что португальцу было весело.

В соцсетях обрело вторую молодость видео с тренировки «Ман Сити», на которой футболисты решили немного подурачиться.

По какой-то причине горожане решили защекотать Жоау Канселу до смерти. Не получилось – он удрал. Да еще и в «Баварию».

Однако самое забавное в этом ролике – реакция Пепа.

Фанаты не смогли промолчать.

💭 «Вот почему Канселу уехал в мюнхенскую «Баварию», лол».

💭 «Я люблю мой клуб».

💭 «Нужно избавиться от этого пердуна Канселу».

💭 «Неудивительно, что он ушел».

💭 «Пепу аж плохо стало».

💭 «Пеп думает «почему я ушел от Месси, Иньесты и Хави?»