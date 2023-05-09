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«Все ли хорошо в «Барселоне?» Диалог Месси и Левандовски записали микрофоны

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В понедельник в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, где ежегодно награждают спортсменов за достижения в предыдущем году.

Главный герой вечера – Лео Месси. Аргентинец стал первым человеком, выигравшим сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальная (лучший спортсмен). Но это не все, чем отметился Лео на церемонии.

На гала-концерте Месси встретился с Робертом Левандовским, и их разговор ухватили микрофоны.

Месси: «Все ли хорошо в «Барселоне?»

Левандовски: «Да, все идет хорошо».

Антонелла: «Они [Роберт и его жена] влюблены в этот город]».

Левандовски: «Да!»

Месси: «Вы живете в Кастельдефельсе? (Лео жил там ранее)».

WATCH: Messi and Lewandowski catch up at Laureus Sports Awards – Barca Blaugranes

Стоит упомянуть, что у Антонеллы хорошие отношения с женой Левандовски Анной – это маленькая, но важная деталь, которая также может способствовать потенциальному возвращению Месси.

7 комментариев

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LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅.

Месси в 35 🐐:

1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️

13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....

Это всё в 35🥶!!!

Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
+23
-11
+12
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Kuryanin
Ответ PREDATOR3000
Да все уже Месси едет к арабам.
Барселону в 801 году от арабов освободили.
+9
0
+9
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PREDATOR3000
Да все уже Месси едет к арабам.
+11
-5
+6
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bel01
Хочу увидеть на поле связку Месси - Левандовски.
Хави отлично настроил игру в обороне в этом сезоне.
А эта пара при поддержке здоровых Педри/Гави/Дембеле даст прекрасный результат в нападении.
+1
0
+1
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Ильнур Хабибуллин
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Ой, фанатик подъехал. Из чего-то значительного с 2015 года Месси только ЧМ выиграл, а все остальное липовое и натянутое на глобус. ЛЧ реально вскрывает уровень игроков, а там Месси лажает ежегодно
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Azamat98
Ответ Ильнур Хабибуллин
Ой, фанатик подъехал. Из чего-то значительного с 2015 года Месси только ЧМ выиграл, а все остальное липовое и натянутое на глобус. ЛЧ реально вскрывает уровень игроков, а там Месси лажает ежегодно
А чего добился КР7 после 35 лет??
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