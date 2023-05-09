7 комментариев

В понедельник в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, где ежегодно награждают спортсменов за достижения в предыдущем году.

Главный герой вечера – Лео Месси. Аргентинец стал первым человеком, выигравшим сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальная (лучший спортсмен). Но это не все, чем отметился Лео на церемонии.

На гала-концерте Месси встретился с Робертом Левандовским, и их разговор ухватили микрофоны.

Месси: «Все ли хорошо в «Барселоне?»

Левандовски: «Да, все идет хорошо».

Антонелла: «Они [Роберт и его жена] влюблены в этот город]».

Левандовски: «Да!»

Месси: «Вы живете в Кастельдефельсе? (Лео жил там ранее)».

Стоит упомянуть, что у Антонеллы хорошие отношения с женой Левандовски Анной – это маленькая, но важная деталь, которая также может способствовать потенциальному возвращению Месси.