7 комментариев

«Все ли хорошо в «Барселоне?» Диалог Месси и Левандовски записали микрофоны
В понедельник в Париже прошла церемония Laureus Worls Sports Awards, где ежегодно награждают спортсменов за достижения в предыдущем году.
Главный герой вечера – Лео Месси. Аргентинец стал первым человеком, выигравшим сразу 2 награды: со сборной (лучшая команда) и индивидуальная (лучший спортсмен). Но это не все, чем отметился Лео на церемонии.
На гала-концерте Месси встретился с Робертом Левандовским, и их разговор ухватили микрофоны.
Месси: «Все ли хорошо в «Барселоне?»
Левандовски: «Да, все идет хорошо».
Антонелла: «Они [Роберт и его жена] влюблены в этот город]».
Левандовски: «Да!»
Месси: «Вы живете в Кастельдефельсе? (Лео жил там ранее)».
Стоит упомянуть, что у Антонеллы хорошие отношения с женой Левандовски Анной – это маленькая, но важная деталь, которая также может способствовать потенциальному возвращению Месси.
Месси в 35 🐐:
1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️
13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....
Это всё в 35🥶!!!
Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Хави отлично настроил игру в обороне в этом сезоне.
А эта пара при поддержке здоровых Педри/Гави/Дембеле даст прекрасный результат в нападении.