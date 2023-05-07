36 комментариев

🧨🧨🧨 «Италия – штаб-квартира расизма». Серию А жестко раскритиковали в соцсетях из-за рисунка с коронацией Хвичи
Там очень горячо.
Официальная страница Серии А в твиттере короновала Хвичу Кварацхелию.
В соцсетях появился рисунок, на котором Диего Марадона надевает на голову грузинского полузащитника корону. Действо происходит на небесах в компании чемпионского кубка.
«Новый король коронован в Неаполе», – красуется в заглавии поста.
22,5 млн человек уже увидели этот шедевр. Но в комментариях разгорелся скандал.
💭 «Вы удивлены? Италия – штаб-квартира расизма».
💭 «Это же Италия, кого вы ждали здесь увидеть?».
💭 «Виктор Осимхен – настоящий король».
💭 «Итальянцы и расизм 🤝».
💭 «Почему здесь нет фото машины, которая выиграла для них этот турнир?».
💭 «Виктору Осимхену нужно покинуть Неаполь и эту бесполезную лигу. Я выступаю от имени всех нигерийцев в Судане, где мы отменяем вашу Лигу. Наш парень остается королем».
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