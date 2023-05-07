36 комментариев

Там очень горячо.

Официальная страница Серии А в твиттере короновала Хвичу Кварацхелию.

В соцсетях появился рисунок, на котором Диего Марадона надевает на голову грузинского полузащитника корону. Действо происходит на небесах в компании чемпионского кубка.

«Новый король коронован в Неаполе», – красуется в заглавии поста.

22,5 млн человек уже увидели этот шедевр. Но в комментариях разгорелся скандал.

💭 «Вы удивлены? Италия – штаб-квартира расизма».

💭 «Это же Италия, кого вы ждали здесь увидеть?».

💭 «Виктор Осимхен – настоящий король».

Эта картинка собрала больше лайков, имея в 50 раз меньше просмотров

💭 «Итальянцы и расизм 🤝».

💭 «Почему здесь нет фото машины, которая выиграла для них этот турнир?».

💭 «Виктору Осимхену нужно покинуть Неаполь и эту бесполезную лигу. Я выступаю от имени всех нигерийцев в Судане, где мы отменяем вашу Лигу. Наш парень остается королем».

Согласны?