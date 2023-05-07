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🧨🧨🧨 «Италия – штаб-квартира расизма». Серию А жестко раскритиковали в соцсетях из-за рисунка с коронацией Хвичи

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Там очень горячо.

Официальная страница Серии А в твиттере короновала Хвичу Кварацхелию.

В соцсетях появился рисунок, на котором Диего Марадона надевает на голову грузинского полузащитника корону. Действо происходит на небесах в компании чемпионского кубка.

«Новый король коронован в Неаполе», – красуется в заглавии поста.

22,5 млн человек уже увидели этот шедевр. Но в комментариях разгорелся скандал.

💭 «Вы удивлены? Италия – штаб-квартира расизма».

💭 «Это же Италия, кого вы ждали здесь увидеть?».

💭 «Виктор Осимхен – настоящий король».

Эта картинка собрала больше лайков, имея в 50 раз меньше просмотров

💭 «Итальянцы и расизм 🤝».

💭 «Почему здесь нет фото машины, которая выиграла для них этот турнир?».

💭 «Виктору Осимхену нужно покинуть Неаполь и эту бесполезную лигу. Я выступаю от имени всех нигерийцев в Судане, где мы отменяем вашу Лигу. Наш парень остается королем».

Согласны?

36 комментариев

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Антон Фалафель
Да это у нигерийцев подгорело. Вот они забомбили страничку. А по факту до прихода Кварацхелии как то ничего не брали с Осименом. Два года
+89
0
+89
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Федор Демидович
Ответ Владимир Георгия
Идиотизм на почве помешательства. Это лишь рисунок, и там нет расизма.
Хвича по манере игры поближе к Марадоне, чем Осимхен.
+67
0
+67
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Владимир Георгия
Идиотизм на почве помешательства. Это лишь рисунок, и там нет расизма.
+60
0
+60
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иночкин костя
Если загуглить "фото с коронации Карла 3", там тоже нет негров.
+44
0
+44
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Виктор Войнов
Теперь каждый рисунок где нет негров это расизм?
+28
-1
+27
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Russia_the_best
Ответ Владимир Георгия
Идиотизм на почве помешательства. Это лишь рисунок, и там нет расизма.
нет негров - нет расизма
+22
-5
+17
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ak-tank
Раз не Спаллети на троне изображён, значит это заговор против лысых!!!
+15
0
+15
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Санитар-волк
Судя по этому скандалу, Италия - штаб-квартира чёрного расизма.
+8
0
+8
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Гекдениз Кардениз
Ответ иночкин костя
Если загуглить "фото с коронации Карла 3", там тоже нет негров.
ржач видеть в фильмах про рыцарей и царей негров когда это историяески не было так это идеотизм все равно что викингов каквказцы играли бы))
+10
-3
+7
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timerassl
Коронованный грузин, ничего необычного
+7
0
+7
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lampard4ever
Не вижу тут ни расизма, ни здравого смысла. Что одному, что другому до Марадоны как пешком до луны, смешно их даже сравнивать. Возможно, тут итальянцы имели ввиду, типа выиграли чемп после такого перерыва и какой-никакой король должен быть. Ну на здоровье тогда, не пойму, что это у негров подгорело.
+7
-1
+6
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Владимир Георгия
Похоже нигерийцы хотят чтобы только Осимен был коронован , а Хвича нет. Ну здесь ревность.
+6
0
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Денис Давыдов
А где расизм?В упор не вижу!
+5
0
+5
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Пацанчик реальный
Ответ Гекдениз Кардениз
ржач видеть в фильмах про рыцарей и царей негров когда это историяески не было так это идеотизм все равно что викингов каквказцы играли бы))
А как тебе чернокожие эльфы в сериале Властелин Колец?
+6
-2
+4
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Russia_the_best
Ответ Владимир Георгия
Так тоже нельзя.
а как думает твой Георгий?
+4
-1
+3
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sema_qwi@mail.ru
Извините, а почему Марадона не черный? Как-то неправильно что осимхена коронует белый.
+2
0
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ЛексЛютый
Тренд на «обижусь на фигню» не должен прекращаться.
+2
0
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Владимир Георгия
Ответ Russia_the_best
нет негров - нет расизма
Так тоже нельзя.
+2
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ Пацанчик реальный
А как тебе чернокожие эльфы в сериале Властелин Колец?
я про все в целом про весь нынешний кинематограф повернутый на теме расизма, ну это настолько тупо смотрится когда нигу везде вставляют , ладно где это можно вставить ну не цари же и эльфы
+1
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Владимир Георгия
Ответ Russia_the_best
а как думает твой Георгий?
Мы не должны скатываться до расизма, бог создал равных, известно, что они тёмные из -за накопления пигмента в жаре в течение млн лет и только. А далее утверждают учёные , что они свалили из африки в европу и стали белыми из-за недостатка солнца, ввиду холода.
+1
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Пацанчик реальный
Ответ Guingm
А какие эльфы?
Ну по книгам Толкиена они бледнолицые,потому что жили в лесах,куда их-за густой растительности мало солнечного света попадало)
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Пацанчик реальный
Ответ Гекдениз Кардениз
я про все в целом про весь нынешний кинематограф повернутый на теме расизма, ну это настолько тупо смотрится когда нигу везде вставляют , ладно где это можно вставить ну не цари же и эльфы
Согласен,ничего не имею против людей других рас,но вспоминаю сериал,который смотрел на Нетфликс - «Троя»,чёрный Ахилесс произвел на меня неоднозначное впечатление!))))
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Владимир Георгия
Ответ lampard4ever
Не вижу тут ни расизма, ни здравого смысла. Что одному, что другому до Марадоны как пешком до луны, смешно их даже сравнивать. Возможно, тут итальянцы имели ввиду, типа выиграли чемп после такого перерыва и какой-никакой король должен быть. Ну на здоровье тогда, не пойму, что это у негров подгорело.
Там амплуа разные, навряд ли Марадона достиг бы звание короля на левом фланге в окружении 2-3. Края, это уже заведомо не голевые позиции, они вторичны в футболе. В центре , конечно, до ворот рукой подать.
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Андрей
Ответ иночкин костя
Если загуглить "фото с коронации Карла 3", там тоже нет негров.
Есть, они там пели
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Russia_the_best
Ответ Владимир Георгия
Мы не должны скатываться до расизма, бог создал равных, известно, что они тёмные из -за накопления пигмента в жаре в течение млн лет и только. А далее утверждают учёные , что они свалили из африки в европу и стали белыми из-за недостатка солнца, ввиду холода.
а ещё мы не должны говорить людям, что делать и как жить. увидели люди героя в Хвиче, их право. давайте в предпочтениях между Месси-Роналду найдём какую-нибудь дискриминацию. мол, предпочитая Роналду, вы дискриминируете карликов! абсурд же
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