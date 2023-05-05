В 2015 году Левандовски оформил самый быстрый пента-трик в истории топ-4 европейских чемпионатов. В матче «Баварии» против «Вольфсбурга» Роберт вышел на замену и смог забить в ворота соперника пять голов за 8 минут 59 секунд.

Достижение поляка было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, а футбольный мир вдобавок к рекорду получил легендарное фото Гвардиолы.

Самое время вспомнить про другой пента-трик, вошедший в историю «Баварии».

Ровно 50 лет, 5 мая 1973 года, Герд Мюллер забил пять голов в ворота соперника и помог Хенессу досрочно сделать мюнхенцев чемпионами Германии.

В 30-м туре Бундеслиги сезона 1972/73 «Бавария» встречалась с «Кайзерслаутерном» на «Олимпийском стадионе» в Мюнхене. Рекордмайстеру нужно было вырвать победу, чтобы стать чемпионом за четыре тура до конца турнира.

На 5-й минуте Ули Хенесс распечатал ворота соперника, фактически записав на свой счет победный гол. А на 18-й минуте настал звездный час Герда Мюллера. Бомбардир нации до перерыва отличился дважды – один гол Мюллер забил с пенальти.

Во втором тайме Герд продолжил удивлять зрителей, собравшихся на «Олимпиаштадионе». За матчем в тот день наблюдали примерно 28 тысяч человек. Во второй половине встречи Мюллер забил еще три раза. «Бавария» разгромила соперника со счетом 6:0 и досрочно стала чемпионом Германии.

Герд Мюллер в том сезоне вновь стал лучшим бомбардиром немецкого первенства, а для «Баварии» Серебряная Салатница стала единственным трофеем в сезоне. Но уже в следующем году подопечные Удо Латтека вновь стали победителями Бундеслиги, а также взяли Кубок европейских чемпионов.

А история сделала красивый поворот. В 2021 году Левандовски добавил к пента-трику еще одно достижение. Роберт побил «вечный» рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги.

Достижение бомбардира нации держалось 49 лет, но поляк сумел обогнать легенду, забив свой 41-й гол за сезон на 90-й минуте матча последнего тура немецкого первенства.

Легенды.