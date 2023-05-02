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📸 Фанат в соцсетях сделал подборку крутейших муралов с футбольными звездами. Легендарность личностей зашкаливает

Габриэл Жезус Габриэл Жезус
Диего Марадона Диего Марадона
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
ПСЖ ПСЖ
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

Порой футболисты дарят болельщиком столько радостных эмоций и переживаний, что фанаты считают свои долгом увековечить образ игрока.

Некоторые поклонники футбола подходят к этому вопросу масштабно, так по всему миру появляются муралы, изображения на стенах зданий, со звездами нашей любимой игры.

Пользователь Твиттера под ником @ufcfooty составил подборку одних из лучших муралов со всего мира.

Легендарность личностей на муралах зашкаливает.

Жардим Пери, Бразилия. Габриэл Жезус.

Буэнос-Айрес. Диего Марадона.

Амстердам. Йохан Кройфф.

Манчестер. Пеп Гвардиола.

Неаполь. Диего Марадона.

Манчестер. Серхио Агуэро.

Нью-Йорк. Марадона, Кройфф и Джордж Бест.

Манчестер. Маркус Рэшфорд.

Ливерпуль. Мо Салах.

Париж. Зинедин Зидан.

Майами. Неймар.

Буэнос-Айрес. Лео Месси.

Футбол – это искусство.

Какой мурал вам понравился больше всего? А какое изображение футболиста вы бы добавили в эту подборку? Делитесь мнением в комментах!

1 комментарий

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Бекжан Тынаев
Где ваше Роналдо?
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