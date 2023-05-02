📸 Фанат в соцсетях сделал подборку крутейших муралов с футбольными звездами. Легендарность личностей зашкаливает
Порой футболисты дарят болельщиком столько радостных эмоций и переживаний, что фанаты считают свои долгом увековечить образ игрока.
Некоторые поклонники футбола подходят к этому вопросу масштабно, так по всему миру появляются муралы, изображения на стенах зданий, со звездами нашей любимой игры.
Пользователь Твиттера под ником @ufcfooty составил подборку одних из лучших муралов со всего мира.
Легендарность личностей на муралах зашкаливает.
Жардим Пери, Бразилия. Габриэл Жезус.
Буэнос-Айрес. Диего Марадона.
Амстердам. Йохан Кройфф.
Манчестер. Пеп Гвардиола.
Неаполь. Диего Марадона.
Манчестер. Серхио Агуэро.
Нью-Йорк. Марадона, Кройфф и Джордж Бест.
Манчестер. Маркус Рэшфорд.
Ливерпуль. Мо Салах.
Париж. Зинедин Зидан.
Майами. Неймар.
Буэнос-Айрес. Лео Месси.
Футбол – это искусство.
Какой мурал вам понравился больше всего? А какое изображение футболиста вы бы добавили в эту подборку? Делитесь мнением в комментах!
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