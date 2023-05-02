Порой футболисты дарят болельщиком столько радостных эмоций и переживаний, что фанаты считают свои долгом увековечить образ игрока.

Некоторые поклонники футбола подходят к этому вопросу масштабно, так по всему миру появляются муралы, изображения на стенах зданий, со звездами нашей любимой игры.

Пользователь Твиттера под ником @ufcfooty составил подборку одних из лучших муралов со всего мира.

Легендарность личностей на муралах зашкаливает.

Жардим Пери, Бразилия. Габриэл Жезус.

Буэнос-Айрес. Диего Марадона.

Амстердам. Йохан Кройфф.

Манчестер. Пеп Гвардиола.

Неаполь. Диего Марадона.

Манчестер. Серхио Агуэро.

Нью-Йорк. Марадона, Кройфф и Джордж Бест.

Манчестер. Маркус Рэшфорд.

Ливерпуль. Мо Салах.

Париж. Зинедин Зидан.

Майами. Неймар.

Буэнос-Айрес. Лео Месси.

Футбол – это искусство.

Какой мурал вам понравился больше всего? А какое изображение футболиста вы бы добавили в эту подборку? Делитесь мнением в комментах!