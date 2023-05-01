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📸🎥 41 год назад Дитер Хенесс забил культовый гол «Баварии» в Кубке Германии. До этого нападающий получил страшную травму головы

Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Румменигге
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1 мая 1982 года «Бавария» обыграла «Нюрнберг» в драматичном финале Кубка Германии. Главным героем той встречи стал Дитер Хенесс – младший брат Ули Хенесса и отец Себастиана Хеннеса, который сейчас возглавляет «Штутгарт». Именно Дитер забил гол, который вошел в историю Рекордмайстера.

На 13-й минуте финала Кубка Хенесс получил крайне неприятную травму после столкновения с Алоисом Рейнхардтом.

У нападающего открылось сильное кровотечение, которое с трудом удалось остановить, но уходить на замену он отказался. Медики наложили на голову Дитера повязку и позволили ему вернуться на поле.

Ближе к концу первого тайма «Нюрнберг» забил два мяча, «Бавария» оказалась в трудном положении. Спустя годы Хенесс вспоминал о своей травме:

«Если бы команда вела в счете или это была рядовая встреча, я бы никогда не продолжил матч. Но мы проигрывали со счетом 0:2. И боль под перебинтованной головой того стоила».

Сейчас понятно, что 41 год назад Дитер принял верное решение. В перерыве врачи наложили нападающему швы, потому что рана на голове продолжала кровоточить.

Во втором тайме мюнхенцы начали усиленно атаковать соперника. На 51-й минуте встречи Карл-Хайнц Румменигге отыграл у «Нюрнберга» один мяч, голевую передачу отдал Хенесс. Спустя 9 минут Вольфганг Краус сравнял счет, а на 72-й минуте Пауль Брайтнер вывел «Баварию» вперед.

На этом Рекордмайстер не остановился. На 89-й минуте Брайтнер навесил в штрафную, а Хенесс, не жалея разбитой головы, замкнул передачу Пауля и забил четвертый гол «Баварии» в финале Кубка.

«Бавария» одержала победу со счетом 4:2, а гол Хенесса стал символом воли к победе.

Такая самоотдача достойна уважения.

2 комментария

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44ndfwwgbr
Да, было время… Тогда в футбол играли мужики и они не валялись на траве после легкого касания ладошкой по щеке. И карточки за такое не раздавались налево и направо.
+3
0
+3
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Михо
Олддскул💪🏻 тогда так играли во всех лигах
0
0
0
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