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🤯🤯🤯 Если бы крутость была человеком, то ее бы звали Абель Эрнандес. Экс-нападающий ЦСКА сделал заявку на гол года

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Абель Эрнандес Абель Эрнандес
Футбол Футбол

Это. Просто. Потрясающе.

Экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал главным героем очередного тура чемпионата Уругвая.

Форвард принес победу «Пеньяролю» на последних секундах матча с «Пласа Колонией», забив на 90+7 минуте.

Казалось бы, что тут такого? Редко ли такое происходит. Но. Прежде, чем делать выводы, посмотрите на этот гол!

И все это произошло на 97-й минуте при счете 1:1. Разве может быть что-то круче?

2 комментария

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Альберт Васильченко
Бомбический гол!)
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Iamliam
Красивый конечно гол, но рэндомный, но красивый)
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