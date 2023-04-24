Это. Просто. Потрясающе.

Экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал главным героем очередного тура чемпионата Уругвая.

Форвард принес победу «Пеньяролю» на последних секундах матча с «Пласа Колонией», забив на 90+7 минуте.

Казалось бы, что тут такого? Редко ли такое происходит. Но. Прежде, чем делать выводы, посмотрите на этот гол!

И все это произошло на 97-й минуте при счете 1:1. Разве может быть что-то круче?