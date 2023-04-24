🤯🤯🤯 Если бы крутость была человеком, то ее бы звали Абель Эрнандес. Экс-нападающий ЦСКА сделал заявку на гол года
Это. Просто. Потрясающе.
Экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал главным героем очередного тура чемпионата Уругвая.
Форвард принес победу «Пеньяролю» на последних секундах матча с «Пласа Колонией», забив на 90+7 минуте.
Казалось бы, что тут такого? Редко ли такое происходит. Но. Прежде, чем делать выводы, посмотрите на этот гол!
И все это произошло на 97-й минуте при счете 1:1. Разве может быть что-то круче?
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