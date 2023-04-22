16 комментариев

😢 Фанаты «Севильи» пришли к дому отца Антонио Пуэрты перед матчем с «МЮ». Футболист умер больше 15 лет назад
Помните Антонио Пуэрту?
Защитник был восходящей звездой «Севильи» и всего испанского футбола, но 25 августа 2007 года все неожиданно закончилось.
Футболист потерял сознание на 36-й минуте матча с «Хетафе». Сердечный приступ. Замена. Раздевалка. Второй сердечный приступ.
Антонио провел три дня в реанимации, но, к сожалению, все закончилось трагично - 28 августа 2007 года Пуэрта умер. Ему было 22 года.
Болельщики не забывают футболиста даже спустя 16 лет.
Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», болельщики «Севильи» решили отдать дань уважения Антонио, навестив дом его отца.
Преданные фанаты скандировали имя футболиста - папа Антонио не смог сдержать слез.
В составе «Севильи» Пуэрта дважды выигрывал Кубок УЕФА.
Просто футбол как нечто больше чем игра красавцы ❤️
28 августа 2008 года - прошел год.
28 августа 2018 года - прошло 10 лет.
28 августа 2022 года - прошло 14 лет.
То есть 28 августа 2023 года (которое еще не наступило) - будет 15 лет. То есть 29 августа 2023 можно будет поставить заголовок более 15 лет назад. Но для упрощения достаточно сложить 2007 и 17 и уже видно, что с заголовком что-то не так.