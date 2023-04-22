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😢 Фанаты «Севильи» пришли к дому отца Антонио Пуэрты перед матчем с «МЮ». Футболист умер больше 15 лет назад

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Помните Антонио Пуэрту?

Защитник был восходящей звездой «Севильи» и всего испанского футбола, но 25 августа 2007 года все неожиданно закончилось.

Футболист потерял сознание на 36-й минуте матча с «Хетафе». Сердечный приступ. Замена. Раздевалка. Второй сердечный приступ.

Антонио провел три дня в реанимации, но, к сожалению, все закончилось трагично - 28 августа 2007 года Пуэрта умер. Ему было 22 года.

Болельщики не забывают футболиста даже спустя 16 лет.

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», болельщики «Севильи» решили отдать дань уважения Антонио, навестив дом его отца.

Преданные фанаты скандировали имя футболиста - папа Антонио не смог сдержать слез.

В составе «Севильи» Пуэрта дважды выигрывал Кубок УЕФА.

16 комментариев

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Megador17
Очень круто 👍🙏
+35
0
+35
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Muni Klar
как болельщик МЮ говорю, Севилья полностью заслужила победу, с такими болельщиками, молодцы что не бросают своих!!
+20
0
+20
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DjoRascal
16>17 - в этом и есть весь Спортс.ру. Если бы не прикрыли нормальные спортивные сайты из-за ограничений - в жизни бы сюда не зашел
+6
-1
+5
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himik charjou
Ответ Megador17
2007+17=2024. На дворе пока что вроде бы 2023
С математикой конечно у тебя проблемы
+3
-1
+2
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Megador17
2007+17=2024. На дворе пока что вроде бы 2023
+3
-2
+1
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Кирилл Нечаев
Красавцы
+1
0
+1
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vladimir.kostrichko
Какие молодцы)))))))))Правда,что великий клуб))))....Жаль в ЛЧ им не везет.
+1
0
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Bazilic
Сильно
+1
0
+1
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Megador17
2007+17=2024. На дворе пока что вроде бы 2023
Да, я ошибся. Спасибо
+1
0
+1
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Megador17
Ответ Артем Чугунов
Да, я ошибся. Спасибо
Спасибо за новость. Очень крутое видео. За отца футболиста тепло и радостно (насколько возможно). То, что его сына так помнят, думаю помогает ему облегчить боль утраты.
+1
0
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Кирилл Нечаев
Побольше такого , спортс, поменьше Вяльбе и прости господи Терюшкова
+1
-1
0
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Raul14
😰
0
0
0
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Tigo_Volchara93
Вот это жизнь у людей !
Просто футбол как нечто больше чем игра красавцы ❤️
0
0
0
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Megador17
Ответ himik charjou
С математикой конечно у тебя проблемы
Давай посчитаем календарно:
28 августа 2008 года - прошел год.
28 августа 2018 года - прошло 10 лет.
28 августа 2022 года - прошло 14 лет.
То есть 28 августа 2023 года (которое еще не наступило) - будет 15 лет. То есть 29 августа 2023 можно будет поставить заголовок более 15 лет назад. Но для упрощения достаточно сложить 2007 и 17 и уже видно, что с заголовком что-то не так.
+2
-2
0
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Homelender_666
Ответ Кирилл Нечаев
Побольше такого , спортс, поменьше Вяльбе и прости господи Терюшкова
Согласен. Интересно, кто тот бессердечный, который поставил минус этому посту?
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