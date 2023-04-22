16 комментариев

Помните Антонио Пуэрту?

Защитник был восходящей звездой «Севильи» и всего испанского футбола, но 25 августа 2007 года все неожиданно закончилось.

Футболист потерял сознание на 36-й минуте матча с «Хетафе». Сердечный приступ. Замена. Раздевалка. Второй сердечный приступ.

Антонио провел три дня в реанимации, но, к сожалению, все закончилось трагично - 28 августа 2007 года Пуэрта умер. Ему было 22 года.

Болельщики не забывают футболиста даже спустя 16 лет.

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», болельщики «Севильи» решили отдать дань уважения Антонио, навестив дом его отца.

Преданные фанаты скандировали имя футболиста - папа Антонио не смог сдержать слез.

В составе «Севильи» Пуэрта дважды выигрывал Кубок УЕФА.