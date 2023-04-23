12 комментариев

Момент гордости как для них, так и для команды.

Этот вечер на домашней арене «Рексхэма» «Рэйскурс Граунд» был очень напряженным. Команда знала, что в случае победы над «Борэм Вуд» она обеспечит себе долгожданный переход в Футбольную лигу − четвертый по уровню дивизион английской системы лиг.

После своего последнего понижения в классе клуб провел целых 15 лет в Национальной лиге (Д5), но за последние два года благодаря новым владельцам добился повышения.

Большую часть сезона главным преследователем «Рексхэма» был «Ноттс Каунти», но в драматичном очном матче команда Рейнольдса оказалась сильнее. В оставшихся двух матчах чемпионата нужно было набрать три очка, чтобы получить прямое повышение в классе.

В игре против «Борэм Вуд» все пошло не по плану уже на первой минуте. Через 40 секунд после начала игры Ли Ндлову перебросил Бена Фостера и открыл счет. «Рексхэм» отыгрался еще до перерыва − Эллиотт Ли сравнял счет ударом головой. Во втором тайме солировал лучший бомбардир валлийцев Пол Маллин, сделавший дубль. Матч завершился победой валлийской команды − 3:1.

Две голливудские звезды, владеющие клубом, после финального свистка не смогли сдержать слез. По их реакции можно было понять, как много для них значит этот клуб и то, чего он смог достичь. Несмотря на свою серьезную занятость, актеры не просто купили клуб и отдали его на откуп другим людям, они часто присутствовали на домашних матчах, особенно в самые трудные и важные моменты.

Для Дэдпула и актера из «В Филадельфии всегда солнечно» «Рексхэм» − не пустой звук. При покупке клуба они дали пять обещаний, одно из них касалось побед. Этот сезон удивителен еще и тем, что 106 очков, которые набрал ставший вторым «Ноттс Каунти», было бы достаточно для промоута в любой другой сезон. «Рексхэму» пришлось набирать 110, чтобы повыситься без ненавистного плей-офф.

Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни стали владельцами «Рексхэма» в феврале 2021 года, хотя сами они не любят так себя называть. Для них больше подходит название «председатель», а настоящие владельцы − это болельщики и весь город. Другие владельцы английский клубов просто обязаны взять с них пример.

Вот как команда получала заслуженные награды и отмечала в раздевалке. Они это заслужили.