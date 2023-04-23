12 комментариев

Гаспачо
Блог

📹«Рексхэм» завоевал повышение в классе. Голливудские владельцы клуба не смогли сдержать слез радости

Клубы Клубы
Д5 Англия Д5 Англия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рексхэм Рексхэм
Д4 Англия Д4 Англия
Пол Маллин
Футбол Футбол

Момент гордости как для них, так и для команды.

Этот вечер на домашней арене «Рексхэма» «Рэйскурс Граунд» был очень напряженным. Команда знала, что в случае победы над «Борэм Вуд» она обеспечит себе долгожданный переход в Футбольную лигу − четвертый по уровню дивизион английской системы лиг.

После своего последнего понижения в классе клуб провел целых 15 лет в Национальной лиге (Д5), но за последние два года благодаря новым владельцам добился повышения.

Большую часть сезона главным преследователем «Рексхэма» был «Ноттс Каунти», но в драматичном очном матче команда Рейнольдса оказалась сильнее. В оставшихся двух матчах чемпионата нужно было набрать три очка, чтобы получить прямое повышение в классе.

В игре против «Борэм Вуд» все пошло не по плану уже на первой минуте. Через 40 секунд после начала игры Ли Ндлову перебросил Бена Фостера и открыл счет. «Рексхэм» отыгрался еще до перерыва − Эллиотт Ли сравнял счет ударом головой. Во втором тайме солировал лучший бомбардир валлийцев Пол Маллин, сделавший дубль. Матч завершился победой валлийской команды − 3:1.

Две голливудские звезды, владеющие клубом, после финального свистка не смогли сдержать слез. По их реакции можно было понять, как много для них значит этот клуб и то, чего он смог достичь. Несмотря на свою серьезную занятость, актеры не просто купили клуб и отдали его на откуп другим людям, они часто присутствовали на домашних матчах, особенно в самые трудные и важные моменты.

Для Дэдпула и актера из «В Филадельфии всегда солнечно» «Рексхэм» − не пустой звук. При покупке клуба они дали пять обещаний, одно из них касалось побед. Этот сезон удивителен еще и тем, что 106 очков, которые набрал ставший вторым «Ноттс Каунти», было бы достаточно для промоута в любой другой сезон. «Рексхэму» пришлось набирать 110, чтобы повыситься без ненавистного плей-офф.

Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни стали владельцами «Рексхэма» в феврале 2021 года, хотя сами они не любят так себя называть. Для них больше подходит название «председатель», а настоящие владельцы − это болельщики и весь город. Другие владельцы английский клубов просто обязаны взять с них пример.

Вот как команда получала заслуженные награды и отмечала в раздевалке. Они это заслужили.

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Я хоть и не актёр, но в восьмой фифе Порт Вэйл до АПЛ доводил в свое время и даже ЛЧ брал. Желаю этим ребятам подняться хотя бы до Чемпионшипа!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikitaNik
Молодцы, неплохо вышло все))
110 очков-это жесть.
Надеюсь Ноттс Каунти перейдёт тоже, они очень заслужили это. Хорошую игру выдали оба эти клуба.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
И это 5 по силе дивизион ?😳
Уровень топ, стадион топ, все на высшем уровне )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakkmk
Когда пишут про такие лиги, сразу вспоминаются старые игры-менеджеры, ещё с ZX Spectrum. Помниться, засядем на летних каникулах с друзьями вчетвером. Каждому по команде и вперёд с 4-го дивизиона...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zip13
Отдельное поздравление, переданному болельщику Рексхэма, Бутлегеру 74)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
их в Фифе брал не думал что они так долго после меня по подземелью скитались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
наконецто Камиль Муллин нашел свою команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Georgy Berezin
документальный сериал отлично получился тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garrincha_the best
Поздравления валлийцам. Ждем что в плове всем даст прикурить Chesterfield.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gerzhog
Ответ krealpmoney
Я хоть и не актёр, но в восьмой фифе Порт Вэйл до АПЛ доводил в свое время и даже ЛЧ брал. Желаю этим ребятам подняться хотя бы до Чемпионшипа!
В ФМ 2021 за Рэксем брал 3 ЛЧ и выиграл титул АПЛ, играя одними валлийцами (челлендж - все входящие трансферы исключительно игроков с паспортом Уэльса). Правда потребовалось для этого 20 сезонов ровно :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garrincha_the best
Ответ Gerzhog
В ФМ 2021 за Рэксем брал 3 ЛЧ и выиграл титул АПЛ, играя одними валлийцами (челлендж - все входящие трансферы исключительно игроков с паспортом Уэльса). Правда потребовалось для этого 20 сезонов ровно :)
А сколько ещё таких же "бриллиантов в пыли" здесь молчит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garrincha_the best
Ответ NikitaNik
Молодцы, неплохо вышло все)) 110 очков-это жесть. Надеюсь Ноттс Каунти перейдёт тоже, они очень заслужили это. Хорошую игру выдали оба эти клуба.
Для 45 игр кстати - нет. Сити и Ливер в 19м году почти под сотку каждый выбили - 98 и 97, но в 38 играх. Разница в 7 игр дает запас в 21 очко, а они набрали меньше на 12 и 13. Если в процентах от максимума Рэксэм набрал нынче примерно 81,5%, у Сити и Ливера тогда было 86% и 85% соответственно. Притом что в АПЛ класс команд поровнее будет в целом. Саутгемптон, идущий на последнем месте подтвердил это позавчера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий