Гаспачо
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Типичный Жозе: зарубился с журналистом на пресс-конференции, а через неделю выиграл на поле и затроллил беднягу после матча😈

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Жозе обожает ментальные игры.  

После поражения «Ромы» от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы на послематчевой пресс-конференции нидерландский журналист спросил у Моуринью о финале Лиги конференций-2022, где «Рома» со счетом 1:0 обыграла «Фейеноорд», и о том, что нужно сделать римлянам, чтобы переломить ситуацию на этот раз.

«Последние 10 месяцев ты плакал (смеется). Но ты не должен плакать. Знаешь почему? Нельзя победить в проигранном матче. Ты проиграл матч, его уже не выиграть.

Сейчас проблема [для тебя] в том, что это только половина пути. Но обещаю тебе – если я проиграю, я буду спать, не буду плакать. И не буду страдать от бессонницы 10 месяцев из-за кошмаров».

Спустя неделю «Рома» разгромила «Фейеноорд» (4:1) в ответном матче, а Жозе Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз.

После матча он вручил миниатюрную версию Кубка Конференций тому самому журналисту – разумеется, с эмблемой «Ромы».

5 комментариев

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dreamstep
Жозе в своём стиле, и Фейенорд обыграли и брелок вручил журналисту, красиво))
+41
-2
+39
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Victor1922
ахаха Моур переиграл и уничтожил)
+20
-3
+17
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Direct free kick
Великий Моуриньо гроза голландских проходимцев
+18
-4
+14
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BeastI666I
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Кокич
А как там Кассано поживает?
Надеюсь, денька на три заткнётся.
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CherenkovF
Ответ BeastI666I
Комментарий удален модератором
Ты о чем вообще? ))
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