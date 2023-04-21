Жозе обожает ментальные игры.

После поражения «Ромы» от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы на послематчевой пресс-конференции нидерландский журналист спросил у Моуринью о финале Лиги конференций-2022, где «Рома» со счетом 1:0 обыграла «Фейеноорд», и о том, что нужно сделать римлянам, чтобы переломить ситуацию на этот раз.

«Последние 10 месяцев ты плакал (смеется). Но ты не должен плакать. Знаешь почему? Нельзя победить в проигранном матче. Ты проиграл матч, его уже не выиграть.

Сейчас проблема [для тебя] в том, что это только половина пути. Но обещаю тебе – если я проиграю, я буду спать, не буду плакать. И не буду страдать от бессонницы 10 месяцев из-за кошмаров».

Спустя неделю «Рома» разгромила «Фейеноорд» (4:1) в ответном матче, а Жозе Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз.

После матча он вручил миниатюрную версию Кубка Конференций тому самому журналисту – разумеется, с эмблемой «Ромы».