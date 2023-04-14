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🔥🔥🔥 «При всем уважении к Роналду, мне больше нравится смотреть, как он плачет, чем мы. И вообще я предпочитаю Месси». Фанаты в шоке от слов Буфаля про Криштиану

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Футбол Футбол

Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль вспомнил победу над Португалией в Катаре, а точнее - реакцию Криштиану Роналду на поражение.

Футболист дал интервью катарскому каналу Alkass, в котором признался, что рад слезам португальца.

«При всем уважении к Роналду, мне больше нравится смотреть, как он плачет, чем мы. Я предпочитаю ему Месси, а клуб, за который я хочу играть - это «Барселона», - заявил марокканец.

Фанаты отреагировали неоднозначно.

💭 «Я не верю в это».

💭 «Я заметил, что у многих марокканцев есть что-то для «Барсы».

💭 «Он был бы отличным нашим вингером».

💭 «Братан, ты мечтаешь о мертвом клубе, потеряйся».

💭 «И что с ним будет дальше?».

💭 «Ждем реакцию сестры Роналду».

💭 «Смотреть, как фанаты Роналду ненавидят его, даже после того, как нахвалили за избиение Испании. Через 5 4 3 2 1».

💭 «Кто этот Буфаль? До сегодняшнего дня никогда не слышал о нем. Какое он право имеет так говорить о Роналду?».

💭 «У марокканцев всегда есть, что сказать Роналду».

7 комментариев

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CopaAmerica
Портиши, аэропорт в той стороне!
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Отец Абду
Тем временем Бадр: мне было больно смотреть, как он плачет:)
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Extrim
Лапорте следует задуматься о приглашении этого парня
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Тиджани Бабангида
Имеет право так говорить. С уважением,но на правах победителя.
+1
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Игорь Климов
Оказывается, что далеко не все Марокканцы любят этого Крижа из Португалии?
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Отец Абду
Ну в тот день ( 10.12.22 ) не только игрок Аль Насра, но и его персофаны тоже плакали:)
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Пирс Морган
Не дают продохнуть кринжебоям
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