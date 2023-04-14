Криштиану Роналду знает, чего хочет и не боится сообщить об этом своим тренерам. На протяжении карьеры у португальца было немало ссор с тренерами, когда его эго выходило на первый план.

Роналду можно любить или ненавидеть, но нельзя отрицать, что он — один из величайших игроков и непоколебимое эго — одна из причин его успеха

Давайте посмотрим на пять тренеров, с которыми поссорился Криштиану Роналду.

Рафа Бенитес

Говорят, что во время пребывания Роналду в «Реале» он и Рафаэль Бенитес поссорились из-за флешки. По информации El Pais, Бенитес отправил Криштиану флешку, чтобы португалец изучил манеру игры тех или иных защитников.

Криштиану такие методы не оценил и заявил помощникам тренера: «Скажите Бенитесу, что я ему подготовлю флешку с моими голами – пусть изучает».

Хотя инцидент, возможно, вызвал некоторое напряжение между ними, ясно, что Роналду не боялся высказывать свое мнение и требовать уважения.

Руди Гарсия

Роналду присоединился к «Аль-Наср» в качестве свободного агента в январе этого года. А теперь команда из Саудовской Аравии уволила тренера Руди Гарсию, которого подписала только прошлым летом.

«Аль-Наср» недавно потерял место в верхней части турнирной таблицы. Этот спад в сочетании с недовольством Роналду тактикой Гарсии, как сообщается, привел к тому, что тренер остался без работы.

Согласно сообщениям саудовской прессы, португалец считает, что Гарсия сдерживал команду и не смог выжать максимум из своих игроков.

Ральф Рангник

Нет нужды полагаться на сплетни о недовольстве Роналду Ральфом Рангником, футболист сам говорил об этом в скандальном интервью Пирсу Моргану.

«Конечно, я уважаю, что мы должны называть его тренером, потому что он взялся за работу — всех тренеров, которые у меня были в моей карьере, я называю боссами, потому что, если они берутся за эту работу, мы должны обращаться к ним так. Но в глубине души я никогда не видел в нем босса».

Рангник был назначен временным тренером «Юнайтед» после увольнения Оле-Гуннара Сульшера в середине сезона 2021/22.

Хотя приезд Рангника был встречен с оптимизмом, вскоре стало очевидно, что при нем выступления команды только ухудшились.

Фернанду Сантуш

Чемпионат мира по футболу 2022 года получился тяжелым для Роналду. После того, как он не смог проявить себя в трех матчах группового этапа, его посадили на скамейку запасных в плей-офф 1/8 финала против Швейцарии.

Очевидно, что решение главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша посадить его на скамейку запасных не понравилось Роналду.

Согласно Record, Роналду пригрозил покинуть команду после того, как узнал, что его исключили из стартового состава на матч против Швейцарии. Португальская футбольная ассоциация опровергла это утверждение.

Эрик тен Хаг

Нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поссорился с Роналду, и последний был не в настроении держать это в секрете. Криштиану не стеснялся в выражениях в интервью Пирсу Моргану.

«Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя», - заявил португалец.

Тен Хаг возглавил «МЮ» прошлым летом. Из-за отсутствия Роналду во время предсезонки, он был вынужден посадить его на скамейку запасных в начале сезона.

Роналду в конечном итоге был неправ, поскольку Тен Хаг до сих пор работает в «Манчестер Юнайтед».

Тренер ответил на критику Криштиану в свой адрес:

«Я думаю, что то интервью клуб не может принять. Будут последствия. Роналду знал о последствиях. После интервью стало совершенно ясно, что он должен уйти».

«Я думаю, что клуб может добиться успеха только тогда, когда все находятся на одной волне и поддерживают друг друга. Только так клуб может быть успешным».

«Я хотел, чтобы он остался. Он хотел уйти, это было совершенно ясно. И когда игрок определенно не хочет быть в клубе, он должен уйти».