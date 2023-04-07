Этим летом Стерлинг перебрался из «Ман Сити» в «Челси». В составе лондонцев Рахим провел 28 матчей, записав на свой счет семь голов и три ассиста.

В интервью клубному YouTube-каналу Стерлинга спросили, что общего между ним и Эденом Азаром, который когда-то был звездой «Челси».

Англичанин дал блестящий ответ:

«Есть ли у меня сходства с Азаром? Наверное, большая задница, я прав?»

Спорить с полузащитником «Челси» невозможно. И Азар, и Стерлинг действительно известны своими впечатляющими формами.

А вот на футбольном поле в данный момент между игроками – пропасть. В Лондоне Рахим регулярно помогает своей команде, пропуская матчи только из-за травм. А Эден, который когда-то был лидером «Челси», в Мадриде почти не получает игрового времени.

В матче против «Вальядолида» бельгиец отыграл 26 минут. Азар появился на поле впервые с январе и, судя по его реакции, был очень счастлив.

Возможно, Эдену стоит последовать примеру Рахима и сменить клубную прописку?