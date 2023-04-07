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Топ-10 самых дорогих трансферов игроков не старше 20-ти лет в истории

Уэйн Руни Уэйн Руни
Люк Шоу Люк Шоу
Фабиу Силва Фабиу Силва
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Эндрик
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Жоау Феликс Жоау Феликс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Каждый клуб мечтает построить академию, которая будет регулярно выпускать талантливых игроков для основной команды.

Но для большинства грандов это лишь сладкая мечта. В реалиях современного футбола клубам приходится тратить большие деньги на игроков, которых называют новыми Месси или Роналду.

Иногда юноши оправдывают траты, а порой трансферы оказываются провальными.

Эксперты Football Transfers составили топ самых дорогих переходов игроков не старше 20-ти лет в истории:

10. Уэйн Руни (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 37 млн ​​евро, 2004 год);

9. Люк Шоу (из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед», 37,5 млн евро, 2014 год);

8. Фабиу Силва (из «Порту» в «Вулверхэмптон», 40 млн евро, 2020 год);

7. Винисиус Жуниор (из «Фламенго» в «Реал», 45 млн евро, 2018 год);

6. Родриго (из «Сантоса» в «Реал», 45 млн евро, 2019 год);

5. Антони Марсьяль (из «Монако» в «Манчестер Юнайтед», 60 млн евро, 2015 год);

4. Эндрик (из «Палмейрас» в «Реал», 72 млн евро, 2024 год);

3. Маттейс де Лигт (из «Аякса» в «Ювентус», 85 млн евро, 2019 год);

2. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 126 млн евро, 2019 год);

1. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 180 млн евро, 2017 год).

Из тройки самых дорогих игроков только Мбаппе пока не успел сменить клубную прописку. Де Лигт перебрался из «Ювентуса» в «Баварию», а Феликса «Атлетико» отправил в аренду в «Челси».

Как мы видим, «Мадрид» и «МЮ» больше остальных клубов вкладываются в молодых футболистов.

Трансфер какого игрока из перечисленных, на ваш взгляд, стал самым выгодным? Делитесь мнением в комментах!

4 комментария

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Чéстный
Булычева, как связаться с вашим курятником?
0
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дамьен
Винисиус. Непосредственно причастен к победам клуба разных турнирах в свои молодые года.
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xDe xDe
Эндрик вообще не должен попадать топ-10, т.к. конкретно за трансфер заплачены только 35 млн. Ну и плюс налоги, которые Реал взял на себя, но в трансферную стоимость они не входят. Ещё 25 - бонусы, включая труднодостижимые. Палмейрас получит их только при соответствующих успешных выступлениях бразильца.
+1
-1
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Данил Кулинский
Единственный, кто пока эти деньги оправдал - это Шрек
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-2
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