Каждый клуб мечтает построить академию, которая будет регулярно выпускать талантливых игроков для основной команды.

Но для большинства грандов это лишь сладкая мечта. В реалиях современного футбола клубам приходится тратить большие деньги на игроков, которых называют новыми Месси или Роналду.

Иногда юноши оправдывают траты, а порой трансферы оказываются провальными.

Эксперты Football Transfers составили топ самых дорогих переходов игроков не старше 20-ти лет в истории:

10. Уэйн Руни (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 37 млн ​​евро, 2004 год);

9. Люк Шоу (из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед», 37,5 млн евро, 2014 год);

8. Фабиу Силва (из «Порту» в «Вулверхэмптон», 40 млн евро, 2020 год);

7. Винисиус Жуниор (из «Фламенго» в «Реал», 45 млн евро, 2018 год);

6. Родриго (из «Сантоса» в «Реал», 45 млн евро, 2019 год);

5. Антони Марсьяль (из «Монако» в «Манчестер Юнайтед», 60 млн евро, 2015 год);

4. Эндрик (из «Палмейрас» в «Реал», 72 млн евро, 2024 год);

3. Маттейс де Лигт (из «Аякса» в «Ювентус», 85 млн евро, 2019 год);

2. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 126 млн евро, 2019 год);

1. Килиан Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ», 180 млн евро, 2017 год).

Из тройки самых дорогих игроков только Мбаппе пока не успел сменить клубную прописку. Де Лигт перебрался из «Ювентуса» в «Баварию», а Феликса «Атлетико» отправил в аренду в «Челси».

Как мы видим, «Мадрид» и «МЮ» больше остальных клубов вкладываются в молодых футболистов.

Трансфер какого игрока из перечисленных, на ваш взгляд, стал самым выгодным? Делитесь мнением в комментах!