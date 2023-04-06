Видео, которое вызывает ужас и флешбэки.

5 апреля в рамках четвертьфинала Кубка Германии «Нюрнберг» дома принимал «Штутгарт». Хозяева, которые еще пять лет назад играли в Бундеслиге, уступили аутсайдеру элиты с минимальным счетом 0:1.

Однако матч запомнился не этим. На выезд приехали многочисленные болельщики «швабов» и заняли всю гостевую трибуну «Макс-Морлок Штадион». В какой-то момент им стало настолько скучно, что они решили проверить один из ярусов стадиона на прочность.

Трибуна опасно резонировала под прыжками многочисленной группы поддержки «Штутгарта», однако на счастье нижнего яруса, смогла выдержать.

Видимо болельщики не слышали про Эйзельскую трагедию, когда из-за обрушения стены, разделяющей две трибуны, погибло 39 человек.

Более свежий пример, к счастью обошедшийся без жертв, случился в октябре 2021 года. Во время празднования победы над «НЕКом» под ногами болельщиков «Витесса» развалилась трибуна стадиона «Гоффертстадион».