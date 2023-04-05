19 комментариев

Хоккейный прием от испанца.

В ответном полуфинальном матче в Кубке Испании между «Барселоной» и «Мадридом» стало очень горячо. Все началось с того, что Гави, который отличается своим неуступчивым характером, решил грубовато сыграть корпусом против Винисиуса.

Бразилец упал на газон и сразу же захотел сатисфакции. Он догнал Гави, пытался забрать у него мяч и между игроками случилась перепалка.

Вовремя вмешался судья матча Хуан Мартинес Мунуэра и другие игроки. Конфликт погасили, оба игрока получили по заслуженной желтой карточке.

Есть ощущение, что это будет далеко не единственная стычка между игроками «Барсы» и «Мадрида», ведь на кону выход в финал Кубка Испании.