Гаспачо
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Гави грубо сыграл против Винисиуса, а бразилец попытался отомстить. Судья не оценил

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Хоккейный прием от испанца.

В ответном полуфинальном матче в Кубке Испании между «Барселоной» и «Мадридом» стало очень горячо. Все началось с того, что Гави, который отличается своим неуступчивым характером, решил грубовато сыграть корпусом против Винисиуса.

Бразилец упал на газон и сразу же захотел сатисфакции. Он догнал Гави, пытался забрать у него мяч и между игроками случилась перепалка.

Вовремя вмешался судья матча Хуан Мартинес Мунуэра и другие игроки. Конфликт погасили, оба игрока получили по заслуженной желтой карточке.

Есть ощущение, что это будет далеко не единственная стычка между игроками «Барсы» и «Мадрида», ведь на кону выход в финал Кубка Испании.

19 комментариев

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Бегли Дурдыев
Ответ прощай Роналду
В глаза тык-тык делаешь? Кого он расшатал, если его Кессиэ сбил? 🤣👍🏻
Что делат если луч защ не успевает остаётся Кессие сбит
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прощай Роналду
Ответ Бегли Дурдыев
Зато забил пеналти расщатал этого Ороуху
В глаза тык-тык делаешь? Кого он расшатал, если его Кессиэ сбил? 🤣👍🏻
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Бегли Дурдыев
Ответ прощай Роналду
Винипух сначала попытался провести бросок, не получилось, пом дал леща, потом послал на, всего лишь жк) надеюсь хоть офсайда не было)
Зато забил пеналти расщатал этого Ороуху
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-1
-1
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Бегли Дурдыев
Вини мужик в одиночку расшаталь Барс
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Lavinka
Опять Гави бычит .
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Number_2
Ответ Vlad
то ли дело винисиус
"но глорам кабинета нравится как играет этот бездарный брус" - ну то есть глорам сливок норм?
0
-1
-1
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Gdy tak siedzimy
Ответ Vlad
ребят, а можете пожалуйста объяснить рука это пенальти или нет? или же судья слепой
Вытянутая в белой футболке считается опорной)
0
0
0
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Dddh Ytrb
Ответ Vlad
ребят, а можете пожалуйста объяснить рука это пенальти или нет? или же судья слепой
Бывает пенальти бывает нет.Для этого судьи и существуют,и правила,чтоб где то определять пенку где то нет
+1
0
+1
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Wild91688
Ответ Vlad
ребят, а можете пожалуйста объяснить рука это пенальти или нет? или же судья слепой
Опорная рука нет,открой читай
0
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Ya_Mama
Ответ xDe xDe
Да ладно этот момент, тут классическая стычка, где неправы оба - оба и получили по карточке. Мне больше понравилось, как Гави обнимал Милитао на другом фланге)
А в чём там Гави не прав?
0
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scuderiafan
Ответ Vlad
ребят, а можете пожалуйста объяснить рука это пенальти или нет? или же судья слепой
По методичке Тебаса судят
+3
-1
+2
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xDe xDe
Ответ Vlad
ребят, а можете пожалуйста объяснить рука это пенальти или нет? или же судья слепой
Рука была, естественно, но все такие моменты трактуются как "игрок опирается на руку или падает на неё = не пенальти". Ну, по идее. Иногда арбитры выдают цирк с этим правилом, хотя в данной редакции оно вполне однозначное.
+3
-2
+1
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Vlad
Ответ белошип
Какая же мерзость это Гавя,но глорам кабинета нравится как играет этот бездарный брус,поэтому сейчас Реал порет банкрот)
то ли дело винисиус
+2
-2
0
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xDe xDe
Да ладно этот момент, тут классическая стычка, где неправы оба - оба и получили по карточке. Мне больше понравилось, как Гави обнимал Милитао на другом фланге)
+3
-1
+2
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белошип
Какая же мерзость это Гавя,но глорам кабинета нравится как играет этот бездарный брус,поэтому сейчас Реал порет банкрот)
+4
-5
-1
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Vlad
ребят, а можете пожалуйста объяснить рука это пенальти или нет? или же судья слепой
+9
-5
+4
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Soyench Perhatow
Хави (в 2012 году): «Футболисты» «Реала» — неудачники. Мало того, что они не умеют проигрывать, так еще и ведут себя как животные».

И еще судя хотел помоч как мог.
+12
-2
+10
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прощай Роналду
Винипух сначала попытался провести бросок, не получилось, пом дал леща, потом послал на, всего лишь жк) надеюсь хоть офсайда не было)
+2
-2
0
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FanRocstar
Гави мужик зверь ему хоть 2 метрового игрока дай сёравно будет бороться (как Пуйоль)
+7
-6
+1
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