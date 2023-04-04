8 комментариев

Крутая компания собралась.

1. Мауро Икарди и Макси Лопес. Зато все теперь знают, кто такая Ванда Нара и на каком сайте ее искать .

2. Тибо Куртуа и Кевин Де Брюйне. Девушка Кевина позже зачем-то сказала, что Тибо за ночь удовлетворил ее так, как Кевин не мог годами.

3. Джон Терри, жена Уйэна Бриджа и третий лишний Уэйн Бридж.

4. Микаэль Баллак и жена Кристиана Леля.

5. Месут Озил и девушка Кристиана Леля. Да-да, Лель в этой в этой подборке оказался дважды, причем с разными девушками.

6. Жан-Франсуа Ларьо и Мишель Платини. За интрижку с женой Платини Ларьо выгнали из сборной и по сути заставили завершить карьеру.

7. Христиан Келлер и Йонас Борринг. Капитан датского «Рандерс» после интрижки с женой партнера повязки благополучно лишился.

8. Джон Харкс и Эрик Виналда. И вновь виноват капитан - без отстраненного Харкса США провалили ЧМ-98. Об измене стало известно лишь спустя 12 лет в свете скандала с Терри - в 1998 году главный тренер американцев удержал в тайне проступок Харкса.

9. Африйе Аква и Джордан Айю. О четырехлетних отношениях Айю со своей женой Аква узнал уже после свадьбы.

10. Райан Гиггз проходит вне конкурса - валлиец восемь лет регулярно встречался с супругой брата Родри Гиггза - Наташей Левер.