8 комментариев

ТОП-10 футбольных подлецов: Икарди, Терри, Куртуа и другие любители интрижек с женами партнеров по команде
Крутая компания собралась.
1. Мауро Икарди и Макси Лопес. Зато все теперь знают, кто такая Ванда Нара и
на каком сайте ее искать.
2. Тибо Куртуа и Кевин Де Брюйне. Девушка Кевина позже зачем-то сказала, что Тибо за ночь удовлетворил ее так, как Кевин не мог годами.
3. Джон Терри, жена Уйэна Бриджа и
третий лишний Уэйн Бридж.
4. Микаэль Баллак и жена Кристиана Леля.
5. Месут Озил и девушка Кристиана Леля. Да-да, Лель в этой в этой подборке оказался дважды, причем с разными девушками.
6. Жан-Франсуа Ларьо и Мишель Платини. За интрижку с женой Платини Ларьо выгнали из сборной и по сути заставили завершить карьеру.
7. Христиан Келлер и Йонас Борринг. Капитан датского «Рандерс» после интрижки с женой партнера повязки благополучно лишился.
8. Джон Харкс и Эрик Виналда. И вновь виноват капитан - без отстраненного Харкса США провалили ЧМ-98. Об измене стало известно лишь спустя 12 лет в свете скандала с Терри - в 1998 году главный тренер американцев удержал в тайне проступок Харкса.
9. Африйе Аква и Джордан Айю. О четырехлетних отношениях Айю со своей женой Аква узнал уже после свадьбы.
10. Райан Гиггз проходит вне конкурса - валлиец восемь лет регулярно встречался с супругой брата Родри Гиггза - Наташей Левер.
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