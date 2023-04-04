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ТОП-10 футбольных подлецов: Икарди, Терри, Куртуа и другие любители интрижек с женами партнеров по команде

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Джон Терри Джон Терри
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Бавария Бавария
Мишель Платини Мишель Платини
Михаэль Баллак Михаэль Баллак
Футбол Футбол

Крутая компания собралась.

1. Мауро Икарди и Макси Лопес. Зато все теперь знают, кто такая Ванда Нара и на каком сайте ее искать.

2. Тибо Куртуа и Кевин Де Брюйне. Девушка Кевина позже зачем-то сказала, что Тибо за ночь удовлетворил ее так, как Кевин не мог годами.

3. Джон Терри, жена Уйэна Бриджа и третий лишний Уэйн Бридж.

4. Микаэль Баллак и жена Кристиана Леля.

5. Месут Озил и девушка Кристиана Леля. Да-да, Лель в этой в этой подборке оказался дважды, причем с разными девушками.

6. Жан-Франсуа Ларьо и Мишель Платини. За интрижку с женой Платини Ларьо выгнали из сборной и по сути заставили завершить карьеру.

7. Христиан Келлер и Йонас Борринг. Капитан датского «Рандерс» после интрижки с женой партнера повязки благополучно лишился.

8. Джон Харкс и Эрик Виналда. И вновь виноват капитан - без отстраненного Харкса США провалили ЧМ-98. Об измене стало известно лишь спустя 12 лет в свете скандала с Терри - в 1998 году главный тренер американцев удержал в тайне проступок Харкса.

9. Африйе Аква и Джордан Айю. О четырехлетних отношениях Айю со своей женой Аква узнал уже после свадьбы.

10. Райан Гиггз проходит вне конкурса - валлиец восемь лет регулярно встречался с супругой брата Родри Гиггза - Наташей Левер.

8 комментариев

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Anatolii
Ответ Victor1922
Ахах действительно, Гиггз вне конкуренции. Драть жену собственного брата надо было додуматься..
Гиггз - слабый мужчина, не устоял. А вот тереться об брата мужа - вот где самое дно
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Anatolii
На ловца и зверь бежит
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Victor1922
Ахах действительно, Гиггз вне конкуренции. Драть жену собственного брата надо было додуматься..
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BarIg96
в основной массе ни чем не примечательные бабы , номера 3 , 5 и 10 более менее. А Де Брюйне надо спасибо сказать носатому , что от такой страхолюдины , в добавок не верной, спас.
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Anatolii
Ответ серж
Мужиков подлецами назвал, а бабы кто? Почему они на это идут, ведь у них же мужья. Они такие же сволочи и стервы!
Подлецами назвал, потому что мало что понимает в этой жизни и верит матриархальным байкам. Они не такие же, они хуже, они не просто на это идут, они ведут.
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серж
Мужиков подлецами назвал, а бабы кто? Почему они на это идут, ведь у них же мужья. Они такие же сволочи и стервы!
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Rif Home
Ответ Леонид Ботвинник
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Кристиан Лель конечно супер-рогатый Оле..ль))
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Anatolii
В данном случае 100% вина и ответственность так называемых жен и подружек
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Леонид Ботвинник
Комментарий удален модератором
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