Пост, заряженный легендарностью.

Статистический любительский сайт Transfermarkt приготовил три инфографики с самыми известными бразильскими игроками, которые играли в топ-5 европейских лиг в 21 веке.

Лучшим европейским бомбардиром с бразильским паспортом предсказуемо стал Неймар − 150 голов. Второе место у Роберто Фирмино − 117 мячей, а третье − у Роналдиньо − 107 голов.

Лучшим бразильским автором голевых передач предсказуемо стал Дани Алвес, который долгие годы отрабатывал на фланге «Барселоны». Следом за ним − Неймар и Роналдиньо. Правда, у обоих намного меньше матчей, чем у защитника.

Лучший бразильский вратарь по количеству сыгранных матчей на ноль − легенда «Интера» Жулио Сезар. Однако в скором времени его явно подвинут, так как ближайшие преследователи Алиссон Беккер из «Ливерпуля» и Эдерсон из «Сити» продолжают карьеры.