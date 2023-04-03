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🔝Десятка лучших бразильцев 21 века. Кто больше всех забил, отдал голевых и сыграл на ноль

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Пост, заряженный легендарностью.

Статистический любительский сайт Transfermarkt приготовил три инфографики с самыми известными бразильскими игроками, которые играли в топ-5 европейских лиг в 21 веке.

Лучшим европейским бомбардиром с бразильским паспортом предсказуемо стал Неймар − 150 голов. Второе место у Роберто Фирмино − 117 мячей, а третье − у Роналдиньо − 107 голов.

Лучшим бразильским автором голевых передач предсказуемо стал Дани Алвес, который долгие годы отрабатывал на фланге «Барселоны». Следом за ним − Неймар и Роналдиньо. Правда, у обоих намного меньше матчей, чем у защитника.

Лучший бразильский вратарь по количеству сыгранных матчей на ноль − легенда «Интера» Жулио Сезар. Однако в скором времени его явно подвинут, так как ближайшие преследователи Алиссон Беккер из «Ливерпуля» и Эдерсон из «Сити» продолжают карьеры.

 

4 комментария

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Оливер Кан удаляет Роберту
Лучший бразилец 21 века это Марсело.
0
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АНДРЮХА87
Лучший бразилец в 21 веке это феномен, в праймовой форме, равных вообще нет, даже Роналдиньо.
+3
0
+3
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АНДРЮХА87
Лучший бразилец в 21 веке это феномен, в праймовой форме, равных вообще нет, даже Роналдиньо.
0
0
0
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Egor Litvinov
Если взять калькулятор, получается Неймар. Как не считай
+1
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