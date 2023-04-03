Гаспачо
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Во Франции скандал из-за Рамадана: лига отказалась останавливать матчи ради мусульман, чтобы те могли попить воды😱😱😱

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Антуан Комбуаре Антуан Комбуаре
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А некоторые клубы уже отстраняют игроков, которые держат пост🤦🏼‍♂️

Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста, который является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря.

Многие говорят о вреде такого поста для профессиональных спортсменов, испытывающих постоянные высокие нагрузки. Тем не менее, многие звездные футболисты соблюдают пост, и это не мешает им показывать хорошие результаты – один из самых ярких примеров, это Карим Бензема из «Реала».

Во Франции в этом году выступили с инициативой разрешить делать паузы в матчах, чтобы после захода солнца игроки-мусульмане могли хотя бы попить воды.

Лига предложение не поддержала, чем вызвала крайне негативные реакции – экс-защитник «Барселоны», ныне выступающий за «Астон Виллу», Лука Динь, в частности, заявил, что не может понять, «почему матч не может быть остановлен на одну минуту, чтобы игроки могло попить воды, но при этом ради судейских решений пауза в матче может затянуться на лишние 20 минут».

А главный тренер «Нанта» и вовсе решился на радикальные меры – Антуан Комбуаре исключил из команды Жауана Хаджама за то, что тот отказался разговляться в день матча по личной просьбе тренера.

Теперь игроку придется соблюдать Рамадан за пределами состава клуба.

3 комментария

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Papa Rapa
🧔‍♂️🤡
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Игорь Климов
Но вот в жаркую погоду матчи же останавливают на водопой, в чём здесь проблема остановить игру на пару минут? Я хоть сам и не религиозный, но не понимаю этого.
+1
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Константин Кв
Если государство светское — то это нормально. Хочешь соблюдать все требования религии — живи в исламском государстве, их много, и любой футболист высшей лиги имеет достаточно денег для переезда.
+5
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